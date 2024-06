Župan Jurij Kern je vložil dopolnilo, po katerem bi za čiščenje vodotokov namenili dodatnih 185.000 evrov, kar pomeni, da bo za ta namen skupaj na voljo 270.000 evrov. »Po objavi gradiva za sejo je bila razgrnitev sistemskih ukrepov države na področju poplavne varnosti, ki pa so se po prioritetah izkazali za neustrezne oziroma na območju občine Komenda te prioritete niso takšne, kot si jih občani zaslužimo. Zato sem vložil dopolnilo, ki omogoča, da se občina Komenda že prej loti teh ukrepov. Na ravni države se stvari očitno premikajo prepočasi. Še več – glede na to, da je bila občina Komenda ena najbolj prizadetih občin, kar s figo v žepu,« je povedal župan in pojasnil, da bo s tem dopolnilom občina določene stvari vzela v svoje roke in pospešila ukrepe za večjo poplavno varnost občanov. Dodal je tudi, da je vesel, da so svetniki prepoznali trud, ki ga celotna občinska uprava vlaga v zaščito prebivalcev. »S soglasnim sprejetjem dopolnila so podprli predlog občinske uprave, ki bo zdaj lahko brez čakanja na državo začela stvari pospeševati.«

Na občini vzeli stvari v svoje roke

Da spomnimo, od katastrofalnih poplav v občini je minilo že skoraj leto dni. Država je pred kratkim sprejela sanacijski program, ki pa v občini Komenda ne zajema sanacije strug. Prav tako država še ni sprejela nujnih sistemskih ukrepov za porečje Pšate in njenih pritokov. Zaradi zadnjih osnutkov in prioritet države so na občini vzeli stvari v svoje roke in z omenjenim dopolnilom zagotovili sredstva za sistemske ukrepe v občini.

Drugo dopolnilo, ki ga je vložila svetniška skupina SLS s podporo dela svetnikov, pa se nanaša na postavko »izdelava projektne dokumentacije na področju šolstva«. »Gre za prerazporeditev sredstev s postavke izdelave projektne dokumentacije, ki je bila namenjena za vrtec, tako da se 50.000 evrov prerazporedi v bistvu na enako postavko, le da je namenjena za šolstvo. Na tej postavki je že bilo 25.000 evrov, tako da je s tem dopolnilom zdaj za ta namen predvidenih 75.000 evrov. Verjamem, da bo to zadostovalo za pripravo projekta prenove kuhinje na OŠ Komenda - Moste,« je v imenu vlagatelja pojasnila svetnica SLS Nada Jamšek.

Za izdelavo projektne dokumentacije na področju predšolske vzgoje je bilo v proračunu na voljo 200.000 evrov. Z dopolnilom se bo del sredstev prerazporedil za izdelavo projektne dokumentacije na področju šolstva, s prerazporeditvijo bi bilo na tej postavki skupno 75.000 evrov. Ta sredstva naj bi zadoščala za pripravo projektne dokumentacije za prenovo kuhinje na OŠ Komenda - Moste. Obe dopolnili sta bili sprejeti soglasno, rebalans proračuna pa potrjen z osmimi glasovi za in dvema proti.