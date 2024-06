Pirc Musar je pred bližajočim dnevom državnosti poudarila, da je bila pot do samostojnosti in polnopravnega članstva v mednarodni skupnosti plod trdega dela Slovenk in Slovencev tako doma kot po svetu, ki so prispevali k razvoju danes moderne, demokratične in uspešne države. Posebej se je zahvalila zbranim, ki so si dom ustvarili v Münchnu.

»Slovenke in Slovenci v različnih državah sveta ste naši ambasadorji, nosilci naše kulture, jezika in vrednot. Vaša predanost domovini ter ponos sta izjemno pomembna, saj ste most med Slovenijo ter preostalim svetom, v vašem primeru Nemčijo,« je dejala ter se jim zahvalila za trud pri ohranjanju slovenske identitete v tujini ter za zastopanje Slovenije.

Izpostavila je še pomen gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Nemčijo kot našo najpomembnejšo gospodarsko partnerico in prijateljsko državo, ki obenem letos gosti evropsko nogometno prvenstvo. Na njem nastopa tudi slovenska nogometna reprezentanca, ki je po besedah predsednice s svojo vztrajnostjo in borbenostjo potrditev, da imamo v Sloveniji vrhunske športnike.

Na tekmi bo več predstavnikov vlade

»Nogomet je strast in v slovenskem primeru tudi dokaz, kako lahko z enotnostjo, timskim delom in nepopustljivostjo dosežemo najvišje cilje,« je dejala in izrazila prepričanje, da bo slovenska reprezentanca uspešno zastopala barve države tudi na četrtkovi tekmi proti Srbiji.

To si bodo poleg Pirc Musar ogledali še premier Robert Golob, zunanja ministrica Tanja Fajon ter gospodarski minister Matjaž Han. Vsi trije so se udeležili tudi današnjega sprejema, ki so ga v restavraciji v okviru olimpijskega parka v mestu organizirali slovensko veleposlaništvo v Berlinu, generalni konzulat v Münchnu in Nogometna zveza Slovenije.

Predsednica republike se je še zahvalila vse športnikom za njihove dosežke in združevanje naroda, obenem pa pričakuje nove uspehe slovenskih športnikov na bližajočih olimpijskih igrah. Slavnostni nagovor je zaključila s sloganom »Kdor ne skače, ni Sloven'c«, ki je po njenem prepričanju last slovenskih navijačev ter si ga ne bi sme nihče prisvojiti.