Škoda, ker dvorana v Stožicah v torek zvečer ni bila nabito polna, saj bi si izbranci Gheorgheja Cretuja to vsekakor zaslužili. Toda tudi dobrih pet tisoč navijačev je pripravilo odlično vzdušje, ki je Tinetu Urnautu in soigralcem dalo dodatno energijo. Vsi trije nizi so bili izenačeni, v tretjem so Argentinci vodili že s 24:22 in imeli še tri zaključne žoge za osvojeni niz, toda v napeti končnici je Tonček Štern, ki je bil z 21 točkami najbolj učinkovit igralec tekme, poskrbel za pravo eksplozijo navdušenja v dvorani.

Slovenski selektor je o olimpijskih igrah začel sanjati pri trinajstih letih, ko je romunska odbojkarska reprezentanca v Moskvi leta 1980 osvojila bronasto kolajno. »Od takrat sem si vedno želel, da bi bil tudi sam njihov udeleženec. Ponosen sem na to ekipo, katere del sem zadnji dve leti in je uresničila moje in svoje sanje. V njihovo uresničitev so vložili veliko trdega dela, odrekanja, kar se jim je obrestovalo,« je po zmagi nad Argentinci dejal Gheorghe Cretu, ki se v svoji trenerski karieri lahko pohvali s številnimi uspehi. Predlani je tako s poljsko ekipo Zaksa Kedzierzyn-Kozle prav s Stožicah osvojil ligo prvakov.

Ropret: Ne bo nam treba več preračunavati točk

Čeprav so matematični izračuni že pred turnirjem v Ljubljani kazali, da si je Slovenija že zagotovila nastop na OI, se ne igralci ne strokovno vodstvo niso zanašali na to. Dan pred tekmo je tudi Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) poslala obvestilo, da Slovenija za potrditev potrebuje zmago nad Argentino. Z njo je tako končno odpadlo preračunavanje točk, ki smo ga bili deležni od njihove prve tekme na turnirju v Antalyi in zmagi proti Nizozemski. »Načeloma sem kar dober v matematiki, vendar sem zelo vesel, da mi ne bo treba več preračunavati točk. V začetku lige narodov smo jih preračunavali nekoliko več, ko pa smo videli, da smo ulovili pravi ritem in je bila naša uvrstitev na OI vedno manj vprašljiva, smo si postavili vedno višje cilje. Po rednem delu lige narodov želimo biti na svetovni lestvici vsaj na tretjem mestu, morda celo na drugem, zato bo vsaka tekma do konca za nas zelo pomembna. Še zlasti zato, ker igramo v Stožicah, uvrstitev na svetovni lestvici pa bo pomembna tudi glede nosilcev skupin v Parizu,« se je kamen od srca odvalil tudi Gregorju Ropretu, podajalcu slovenske reprezentance.

Urnaut: Ni bilo vedno lepo

Morda je še najbolj čustveno potrditev olimpijskih iger v slovenskem taboru podoživljal Tine Urnaut, ki je v reprezentančnem dresu prvič opozoril nase le dan pred svojo polnoletnostjo. Takratni selektor Iztok Kšela ga je v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za nastop na evropsko prvenstvo, ki so bile leto dni pozneje v St. Peterburgu, postavil v prvo postavo, v Mogilevu, kjer je Slovenija s 3:0 premagala Belorusijo, pa se mu je za zaupanje oddolžil s 15. točkami. »Priznam, da smo velikokrat pogledovali proti svetovni lestvici in ugibali, kdaj bo prišel tisti dan, ko bomo lahko dokončno rekli, zdaj smo pa resnično v Parizu. Čeprav smo veliko dela naredili že na prvih dveh turnirjih, smo ga morali vendarle potrditi v Stožicah in vesel sem, da se je to zgodilo prav v njih, ker je tukaj najlepše,« je bil vzhičen Tine Urnaut.

Kapetan slovenske reprezentance, ki to vlogo opravlja vse od EP 2009 v Izmirju, je poudaril, da ta uspeh ni le plod 14, 16 igralcev, ki so trenutno v reprezentanci, ampak vseh tistih, ki so bili del nje tudi v preteklosti. »To so zdaj prekrasni trenutki, vendar ni bilo vedno lepo. Redkokatera reprezentanca, ki se je uvrstila na OI, je prehodila tako dolgo pot in začela na samem dnu lestvice. Toda prav ti težki trenutki so nas izoblikovali do te mere, da smo korak za korakom prišli na današnjo raven. V Pariz ne bomo šli le na izlet, tudi tam bomo, tako kot do zdaj, gledali le naslednjo tekmo, videli pa bomo, kam nas bo to pripeljalo,« je še dejal 35-letni odbojkar iz Kotelj.

Z zmago proti Argentini so se slovenski odbojkarji na svetovni lestvici povzpeli na četrto mesto, v ligi narodov pa so celo prevzeli vodstvo. Glede na to, da je Ferdinando de Giorgi, selektor italijanske reprezentance, v Ljubljano pripeljal »rezervno« postavo, ima Slovenija realne možnosti, da na zaključni turnir lige narodov, ki bo od 27. do 30. junija v Lodžu, odide kot prvouvrščena reprezentanca, z malo sreče pa lahko Italijane in Američane prehitijo na svetovni lestvici, medtem ko so Poljaki na prvem mestu nedotakljivi.

*** 2009. leta na EP v Izmirju je Tine Urnaut postal kapetan slovenske reprezentance.