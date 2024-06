Pokrita zunanja čakalnica lahko hkrati gosti več kot dvanajst obiskovalcev in je na najpomembnejši orientacijski točki na območju, na trgu ob Zaloški cesti. Pred ureditvijo čakalnice je bil prostor neurejen, zaparkiran s številnimi avtomobili, ograjen s koriti in verigo. Raziskava, ki jo je leta 2022 izvedel Prostorož, je pokazala, da pacienti najbolj pogrešajo urejen zunanji prostor, kjer bi lahko počakali na pregled, prevoz ali svojca, zaposleni pa si želijo senčnih mest za posedanje in druženje. Zala Velkavrh iz organizacije Prostorož je izpostavila tudi neprestano poln lani prenovljen paviljon ob glavni strani UKC, ki je tudi pokazal potrebo po dodatnih senčnih mestih za posedanje.

Premalo prostora za sedenje

»Urejeno zunanje sedišče je zagotovo korak v pravo smer, saj je znotraj UKC premalo stolov za vse čakajoče paciente. Poleg tega se gremo tja lahko sprostit tudi zaposleni. Problem je le, da gre za začasno rešitev, ki bo aktualna v toplejših časih. Zato bi bilo dobro, da bi se še nekateri notranji ali delno notranji prostori dodatno preuredili v čakalnice,« je povedala študentka, ki opravlja delo v UKC Ljubljana, Ira Kopač. Da je zunanja čakalnica zgolj začasen odgovor na pomanjkanje udobnih in urejenih površin za ljudi na območju klinik in ne rešitev problema, so opozorili tudi v organizaciji Prostorož.

Kopačeva je poleg pomanjkanja urejenih površin za obiskovalce izpostavila tudi problem pomanjkanja parkirnih prostorov na območju UKC. Velkavrhova pa je poudarila, da je bil trg v preteklosti sicer resnično zaparkiran, vendar ni šlo za uradna parkirna mesta, pač pa za prostor, ki je služil kot ad hoc za občasne obiskovalce UKC. Parkiranje na tistem območju je bilo namreč za zaposlene, paciente in obiskovalce prepovedano, zato ni bilo pritožb zaradi zmanjšanja števila parkirnih prostorov. Ravno nasprotno, mnogi zaposleni so zadovoljni s končno urejenim prostorom.

Zala Velkavrh je na vprašanje o prvem odzivu zaposlenih in pacientov odgovorila, da so bili ti zelo pozitivni. Mnogi so namreč čakalnico za počitek začeli uporabljati že kar med montažo, pred uradnim odprtjem. Čakalnica je postavljena kot začasni projekt, do decembra. Takrat se bo UKC Ljubljana kot lastnik prostora moral opredeliti, ali bo čakalnica ostala na trenutni lokaciji ali jo bodo prestavili drugam, nekam, kjer tudi primanjkuje prostora za ljudi.

Ureditev čakalnice in paviljona je Prostorož financiral s pomočjo sredstev Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Na spletni strani Prostoroža so predlagali še dodatne, večje ureditve okolice UKC. Velkavrhova je povedala, da bo pri teh ključno sodelovanje lastnikov in upravljalcev prostora, torej UKC Ljubljana, Onkološkega inštituta in Mestne občine Ljubljana. Poleg tega bo urejanje moralo potekati sočasno z urejanjem prometne situacije.