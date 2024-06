Pravna oseba opravlja delo tam, kjer ima koncesijo nekdo drug. Da se dogajajo te stvari na avtocestah (AC), je odgovoren Dars. Ki lahko ujame vsakega, ki se pelje brez vinjete, ne more pa nekoga, ki opravlja delo na področju, ki ga je država dala v upravljanje. V tem primeru gre za klasično goljufijo.

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) določa pogoje upravljanja avtocest. In tudi to, da omogoča Darsu, da ne naredi vseh potrebnih ukrepov, s katerimi bi zmanjšal ali preprečil zastoje na avtocestah. MzI mora doseči spremembo semaforizacije v mestih, ki so ciljna točka jutranjih in popoldanskih konic. Dars kot upravljalec cest nima nikakršne odgovornosti za reševanje ljudi na cesti, od katerih pobira cestnino. Reševanje izvaja obstoječa služba nujne medicinske pomoči v okviru zdravstvenih domov, za reševanje in gašenje pa se angažira delno poklicne, delno prostovoljne gasilce. Vsako večje podjetje, kjer je velika požarna nevarnost, ima svojo gasilsko enoto. Vsaka prireditev na Kongresnem trgu, kjer tisoč ljudi posluša glasbo, mora imeti dežurno reševalno ekipo in vozilo. Avtoceste, kjer potuje desetine tisočev ljudi, nima nič od tega. Darsu to ni potrebno.

Pri delu avtovlek se vsako vozilo koncesionarja opremi z javljalcem pozicije ter kamero, pa lahko ima koncesionar, torej Dars, do sekunde točen čas posredovanja za vsako akcijo. In se izogne temu, da izvajalec pomoči namerno zavlačuje. Zlasti prometne nesreče brez težje poškodovanih, kjer je povzročitelj jasen, so tiste, kjer mora zakonodajalec ali upravljalec AC doseči, da se vozila takoj umaknejo iz voznega pasu na odstavnega. Recimo primer iz prejšnjega tedna pri Šmarju Sap: menjava asfalta na prehitevalnem pasu. Ne da bi Dars speljal promet na odstavni pas, ta je ostal zaprt, je bil celoten promet iz Balkana preusmerjen na en pas, nastale pa so kilometrske kolone.

V Ljubljani so na južni obvoznici pred leti na stiku z vzhodno mariborsko smerjo postavili plastične stebričke in zdaj je celoten promet iz primorske smeri, torej Italije, Francije, Španije, skratka vse, kar gre proti vzhodu, zaradi 20-metrskega stika omejeno na en pas, kolone pa nastajajo do Logatca.

Po tem, ko so na južni ljubljanski obvoznici zgoreli trije ljudje, nobena institucija ni naredila preiskave, kako je mogoče, da na šestih kilometrih zračne linije do največje poklicne gasilske brigade zgorijo trije ljudje, lahko pa bi jih tudi 10 ali 15, ker potrebujejo poklicni gasilci za to razdaljo 20 minut časa. Odgovor, da je bila gneča, je enako neresen kot pri mariborski nesreči in naletu v predoru na obvoznici, kjer je zgorelo vse, vključno z betonom predorske cevi. Povedali so, da požara niso mogli pogasiti, ker je bilo vroče.

Generalno gledano so zastoji za vlado ekonomsko koristna stvar, bi dejala diplomirana ekonomistka, ministrica za promet. Stanje ene kolone povzroči večjo porabo goriva, od česar država skozi dajatve pobere 52 odstotkov. In še stroške cestnine za avtoceste. Dars ima vse zavarovano, zato zmanjšanje kolon za njih ni noben prihranek.

Mitja Vilar, Šmarje Sap