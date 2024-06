»Sem optimist, kako ne bi bil. Gremo po zmago. Verjamem v našo ekipo in naredili bomo vse za uspeh. O drugem rezultatu ne razmišljamo. Tekma bo zagotovo dobra, atmosfera bo odlična, saj bo na tribunah veliko slovenskih in srbskih navijačev. Verjamem, da bodo po tekmi skupaj odšli na pivo, pa naj plača tisti, ki bo zmagal. Vesel sem, da igramo s Slovenijo,« je dan pred tekmo s Slovenijo na novinarski konferenci razpredal selektor Srbije Dragan Stojković.

59-letni strokovnjak se je moral po porazu z Anglijo ubadati tudi z užaljenim Dušanom Tadićem, ki je prvo tekmo začel na klopi za rezervne igralce, a so se strasti že povsem umirile. »Takšne stvari se dogajajo, vsi želijo igrati. Tadić se je opravičil in s tem je zadeva zaključena. To so bolj stvari za vas novinarje, za nas je to nekaj običajnega.«

Zakaj bi bila Srbija favorit?

Na drugi tekmi skupine C tako Slovenija kot Srbija potrebujeta zmago za realne upe o napredovanju. Četa selektorja Matjaža Keka je navdušila z remijem proti Danski, Dragana Stojkovića pa z igro kljub minimalnemu porazu proti Angliji.

»Proti Angliji smo šli v tekmo s prevelikim spoštovanjem do nasprotnika. Obnašali smo se, kot da igramo proti vesoljcem. Kmalu smo videli, da temu ni tako in da se lahko enakovredno kosamo z njimi. Glede na tekmo z Anglijo bom v prvi enajsterici naredil dve menjavi. Zagotovo bo od prve minute igral Dušan Tadić,« je pojasnjeval Dragan Stojković.

Nekdanji vrhunski nogometaš slovensko reprezentanco močno spoštuje in ji je namenil kup lepih besed. »Če kaj, Slovenija ne more igrati hitro. Z dolgimi žogami iščejo Šporarja in Šeška. Ne smemo si dovoliti, da se spustimo v divjanje z njimi. Gre za izredno organizirano in trdo ekipo, zato bomo morali biti na nekatere stvari pozorni. Pred tekmo bomo z igralci opravili še video analizo, da bodo imeli vse potrebne informacije,« je pojasnil Stojković, ki Srbije ne vidi kot favorita.

»Zakaj bi bili mi favoriti? Slovenija je osvojila točko proti Danski. Čaka nas težka tekma. Kdor misli, da je Slovenija lahka nasprotnica, se močno moti. Igralci so motivirani in močni, imajo odličnega selektorja Matjaža Keka, zato lahko vsakomur pokvarijo dan. Šli bomo na zmago, kar je športno in človeško razmišljanje. Če bo boljša Slovenija, ji bomo športno čestitali in šli naprej.«

Srbi z odlično atmosfero

Če bodo v slovenskem taboru računali na slabe odnose v moštvu Srbije, se bodo ušteli. Branilec Nikola Milenković je potrdil, da v izbrani vrsti vlada izjemno vzdušje. »Imamo posebno sobo, v kateri igramo najrazličnejše igre. Veliko se smejemo pri družabni igri Človek ne jezi se. Zabavno je tudi v fitnesu, kjer preživimo ogromno časa. Atmosfera v moštvu je resnično sijajna, kar smo dokazali tudi na tekmi z Anglijo,« je povedal Nikola Milenković.

Njegov soigralec Aleksandar Mitrović je povedano potrdil in dodal, da se vsi zavedajo, kako težka tekma jih čaka. »Glavna moč Slovenije je v trdnem kolektivu, Šeško in Šporar pa v napadu premoreta veliko kakovosti. O Slovencih vemo vse, kot vedo oni o nas. Naj zmaga boljši.«