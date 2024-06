Bratranca je obsodilo zaradi nedovoljene proizvodnje ter nošenja in prometa z orožjem in eksplozivnimi materiali, poroča srbski portal N1. Obsojen je sicer na nižjo kazen od zagroženih dveh do 12 let zapora za tovrstna kazniva dejanja.

Odvetnik obrambe je izrazil zadovoljstvo s sodbo, napovedal pa je pritožbo na pet mesecev zapora, kolikor jih mora še prestati v zaporu 20-letni bratranec morilca.

Blažić je 4. maja lani v vaseh v okolici Mladenovca, kakih 60 kilometrov južno od Beograda, iz vozečega vozila streljal na ljudi. Pri tem je ubil devet ljudi, med njimi tudi policista, še 12 jih je ranil. Nato je pobegnil v počitniško hišo svojega strica v okolici Kragujevca, kjer ga je dan kasneje našla policija. Našla je tudi orožje in eksplozivna sredstva.

Sojenje Blažiću se medtem nadaljuje na sodišču centralnega zapora v Beogradu. Sojenje so premestili, potem ko so ga svojci njegovih žrtev maja na predobravnavnem naroku napadli ob vstopu v dvorano sodišča v Smederevu.

Blažić je strelski pohod izvedel le dan po tragediji v Beogradu, ko je 13-letnik na svoji osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil devet učencev in varnostnika.

Smrtonosna strelska napada sta pretresla celotno regijo, v Srbiji pa sprožila tudi množične protivladne proteste.