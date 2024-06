Evropsko robotsko tekmovanje je v Hannovru v Nemčiji potekalo med 13. in 16. junijem v sklopu sejma Ideen Expo.

Ekipo TSC Footbot sestavljajo dijaki Timotej Kos, Domen Fras, Nick Kolar in Luka Kranjc pod mentorstvom Marjana Bezjaka, Iztoka Milošiča in Andreja Šumana.

V individualnih tekmah med osmimi ekipami so dosegli 1. mesto, v finalu pa so z rezultatom 11:8 premagali nemško ekipo Bodensee - Giraffen. »Takšen uspeh je rezultat neomajne predanosti, inovativnosti in trdega dela naše ekipe,« so objavili na facebooku šolskega centra.

Ekipa je sodelovala tudi v tekmovanju super ekip, kjer so skupaj z ekipama iz Nemčije in Hrvaške dosegli 1. mesto. V tej kategoriji sodniki na začetku prvenstva ekipe razdelijo v večje, super ekipe. Ta nato tekmuje proti drugi super ekipi. »V tej kategoriji je zelo pomembno sodelovanje med ekipami, ki so v isti skupini,« so pojasnili na Facebooku.

Dijaki so zmagali tudi v tehniškem izzivu, kjer so predstavljali svoje robote, tehnične in programske rešitve. »Tako se s tekmovanja vračajo z vsemi možnimi osvojenimi priznanji,« so sporočili iz šolskega centra.

Julija pa se bo ekipa udeležila svetovnega prvenstva v Eindhovnu na Nizozemskem.