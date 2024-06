Osrednji predmet in navdih za predstavo je seveda neandertalčeva piščal, šestdeset tisoč let stara piščal iz kraške jame Divje babe, ki so jo našli med arheološkimi izkopavanji leta 1995 in ki dokazuje, da so bili neandertalci vešči tudi tako abstraktne dejavnosti, kot je ustvarjanje glasbe. (Foto: Jaka Adamič)