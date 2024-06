V skupini B na EP v Nemčiji so danes v Hamburu prve točke naskakovali nogometaši Hrvaške in Albanije. Hrvati so za uvod z 0:3 izgubili proti Španiji, Albanci pa so kljub najhitrejšemu golu v zgodovini EP, ko je po vsega 23 sekundah zadel Nedim Bajrami, z 1:2 izgubili proti Italiji.

Albanijo je v vodstvo v 11. minuti popeljal Qazim Laci, Hrvati pa so preobrat izpeljali v razmaku dveh minut sredi drugega polčasa po golu Andreja Kramarića in avtogolu Klausa Gjasule. A Hrvati v razburljivi končnici niso zadržali zmage, točko je Albaniji priigral Gjasula.

V uvodnih desetih minutah si nobena izmed ekip ni pripravila prave priložnosti. So pa nekoliko bolj pritisnili papirnati favoriti Hrvati. A južni sosedi so hitro doživeli hladno prho, saj so Albanci prvi povedli. Z desne strani igrišča je krasen predložek pred hrvaška vrata poslal Jasir Asani, Laci pa je z glavo žogo lepo preusmeril za hrbet hrvaškega vratarja Dominika Livakovića.

Počasi so nevarnejši začeli postajati Hrvati, ki so bili tudi dosti več pri žogi, a so se Albanci dobro branili in tudi sami pretili predvsem iz protinapadov. Marcelo Brozović je v tem času streljal mimo vrat, Bruno Petković pa je z glavo meril čez gol. Na drugi strani je bil nenatančen Elseid Hysaj.

Varovanci brazilskega stratega Sylvinha so imeli prav po enem izmed protinapadov priložnost za povišanje vodstva, Kristjan Asllani je prišel sam pred Livakovića, a je slednji tokrat rešil Hrvate. Do konca prvega polčasa se izid ni več spremenil, čeprav je morala v sodnikovem dodatku hrvaška številka ena znova posredovati, tokrat po poskusu z glavo Reya Manaja.

Drugi polčas so Hrvati odločneje začeli in bili precej nevarnejši. Hitro sta poskusila rezervista, strel Luke Sučića je odbil vratar Thomas Strakosha, Mario Pašalić je z glavo žogo poslal prek vrat. Nato je od daleč poskušal še Mateo Kovačić, a tudi nenatančno.

Še naprej so bili Hrvati nevarnejši, tekmeca so stisnili pred gol. Po dolgem času so do vrat tekmeca prišli Albanci, strel Asllanija je ubranil Livaković, Bajrami pa ni bil natančen.

V 74. minuti se je pritisk Hrvatom obrestoval, po lepi kombinaciji na robu kazenskega prostora se je lepo znašel Andrej Kramarić in dvoboj izenačil. Le minuto zatem je bilo pred albanskimi vrati vnovič vroče, vendar hrvaški nogometaši niso uspeli zaključiti akcije. So pa zato popoln preobrat izpeljali le nekaj trenutkov za tem. Ante Budimir je spet podal pred gol in našel Sučića, njegov strel je sprva blokiral Berat Djimsiti, nato pa se je žoga nesrečno za Albanijo od Gjasule odbila v mrežo.

Toda Hrvati do konca dvoboja prednosti niso zadržali. Albanci so po strelu Arberja Hoxhe imeli prvo priložnost za točko, vendar se je znova izkazal Livaković, strel Mirlinda Dakuja pa so Hrvati blokirali. A nato se je za avtogol odkupil Gjasula, ki je po slabem izbijanju Joška Gvardiola, premagal nemočnega Livakovića. Tik ob koncu je Strakosha zaustavil še strel Kovačića.

Druga tekma te skupine bo v četrtek v Gelsenkirchnu, ko se bodo pomerili Španci in Italijani. Danes bosta na sporedu EP še dve tekmi skupine A, ob 18. uri bodo gostitelji Nemci igrali proti Madžarski, ob 21. uri sledi še dvoboj Škotska - Švica.