Jelen se je zaletel v tovorno vozilo, ki ga je vozil 43-letni voznik. Ob trku je prebil vetrobransko steklo pristal na sovoznikovem sedežu. Po ugotovitvah policije je bil kombi v celoti poškodovan, 43-voznik se je na srečo izvlekel brez posledic. Do prihoda policije je žival že pobegnila.

Medtem ko na Krasu danes... pic.twitter.com/1L1nBSx6LS — Roko (@Istrianer) June 18, 2024

O incidentu so koprski policisti obvestili lokalno Lovsko družino Dolce Komen.

Iskalna akcija z lovskimi slednimi psi je trajala približno uro in pol, ko so jelena našli v gozdu, od nesreče oddaljenem 700 metrov. Kot je povedal predstavnik lovske družine Aleš Plesničar, ob njihovem prihodu jelen ni bežal in so takoj ugotovili, da je huje poškodovan.

Po oceni lovcev ne bi več dolgo živel, zato so mu trpljenje skrajšali z odstrelom. Po pregledu kadavra so ugotovil, da je imel predrta pljuča, hude notranje krvavitve in več polomljenih kosti.