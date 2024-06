»V dobrih dveh tednih se je Ehrani pridružilo že več kot 70 restavracij. Prav tako imamo še pred začetkom promocije registriranih že več kot 2000 uporabnikov,« je na današnji novinarski konferenci izpostavil Šubic, ki je svojo kariero začel prav pri Ehrani.

Kot je pojasnil, je bila zaposlitev v Ehrani njegova prva, po prevzemu je delal v Glovu. V tem času je stkal veliko pristnih stikov z gostinci, kar je bila po njegovih besedah tudi podlaga za odločitev o odkupu znamke Ehrana.

»Danes smo tukaj predvsem na pobudo gostincev, ki so me pri tem res ekstremno podprli,« je izpostavil in dodal, da so besedo tudi držali, veliko se jih je namreč platformi že pridružilo, nekateri še čakajo, da jih bodo lahko priključili v sistem.

Aplikacija Ehrana je že dosegljiva na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Android, predvidoma še danes bo dostopna tudi za operacijski sistem iOS. Je pa mogoče naročila oddati tudi preko njihove spletne strani.

Gostincem in uporabnikom so pomembni dolgoročni in pravični pogoji

Ehrano gradijo na podoben način, kot je bila v preteklosti. »Vemo, da je to preverjen recept,« je izpostavil. Gostincem so po njegovih besedah pomembni dolgoročni in pravični pogoji, v Ehrani pa bodo imeli lokalnega zaveznika. Prav tako bodo dostopne pogoje omogočili tudi uporabnikom.

»Ker imamo mi dobre pogoje za gostince, si tudi gostinci lahko privoščijo boljše pogoje za same uporabnike, ki naročajo,« je pojasnil. Med drugim si želijo postati največji ponudnik študentskih bonov v Sloveniji.

Ehrana je prisotna v 12 mestih, do konca leta pričakujejo, da bodo v več kot 30.

Sodelujejo z gostinci, ki imajo svojo lastno dostavo. Glede na razvoj poslovanja pa se bodo v prihodnje odločali tudi o morebitni vzpostavitvi lastne baze dostavljavcev, je dodal Šubic. »Ampak zaenkrat ostajamo pri samo posredovanju naročil, že tu je v Sloveniji potencial velik,« je dejal.

Glede konkurence je izpostavil, da se bodo v Ehrani osredotočali predvsem na to, kaj ponujajo sami. »Verjamem, da lahko ponudimo ogromno, od študentskih bonov do ugodnih cen,« je ponovil.

V aplikaciji omogočajo načine plačevanja, ki jih omogočajo sami gostinci, Ehrana pa vsem gostincem omogoča spletna plačila neposredno preko njihovega portala.