Hadž je zahtevno opravilo, opraviti ga moraš tudi v vročini in gneči:

Hadž je vsakoletno romanje, na katerega se na milijone muslimanov odpravi v Meko v Savdski Arabiji, da bi izpolnili verske zaobljube, kot jih je učil prerok Mohamed.

Savdski zdravstveni uradnik je v pogovoru za agencijo Reuters v ponedeljek, preden so bila objavljena številna poročila o smrtih, dejal, da oblasti med izjemno visokimi temperaturami niso opazile nobenih neobičajnih smrtnih žrtev med muslimanskimi romarji.

Ministrstvo je doslej oskrbelo več kot 2700 romarjev, ki so trpeli zaradi posledic vročine.

»Hadž je zahtevno opravilo, zato se moraš potruditi in izvajati obrede tudi v vročini in gneči,« je v nedeljo povedal egiptovski romar. Romarji so uporabljali dežnike, da bi se zaščitili pred soncem, saj so savdske oblasti romarje opozorile, naj ostanejo hidrirani in se izogibajo zadrževanju na prostem v najbolj vročih urah med 11. in 15. uro. Hadž, eno največjih množičnih srečanj na svetu, je enkratna življenjska dolžnost za sposobne muslimane, ki si to lahko privoščijo. Končal se bo danes. Letos naj bi se ga udeležilo več kot 1,8 milijona romarjev, poroča savdski generalni statistični urad.