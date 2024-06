Apple ne namerava izdelati druge generacije svojih premijskih očal za mešano resničnost vision pro, poroča portal The Information. Da bi znala očala predstavljati enega od Applovih redkih spodrsljajev, smo pri Dnevniku napovedovali že pred pričetkom prodaje naprave. Cena 3500 dolarjev je bila preprosto preveč visoka za zelo nišno napravo. Hkrati so bile Applove obljube o njeni uporabnosti že od daleč pretirane, je pa treba vseeno priznati, da je podjetje v očala uspelo stisniti cel kup izredno zanimive tehnologije.

The Information sedaj navaja vira iz vrst Applove dobavne verige in iz Applove proizvodnje očal, ki trdita, da bodo nova očala v prodajo prišla pred koncem leta 2025, a bodo občutno cenejša. Omenja se cena 1600 dolarjev, kar je bolj na nivoju cen, ki so jih ljudje pripravljeni plačati za iphone. Cenejša očala bodo imela verjetno manj kamer, znižala pa se bo verjetno tudi kvaliteta posameznih komponent. Glede na to, da je strošek izdelave enih očal vision pro domnevno znašal okoli 1500 dolarjev, bodo morali za profitabilnost naprave po novi ceni precej zategniti pas.

Apple naj bi cenejšo različico očal sicer izhodiščno želel v prodajo poslati vzporedno z očali vision pro. Iz tega na koncu ni bilo nič. Verjetno bi vzporedna prodaja še bolj spodkopala tla pod nogami pregrešno drage premijske različice.

The Information poroča še, da je Apple doslej izdelal 500 tisoč očal. Vision pro še ta mesec vstopajo v prodajo v Evropi, na Kitajskem, na Japonskem in v Avstraliji, kljub temu naj se količina proizvedenih naprav ne bi bistveno povečala.