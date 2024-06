Magnificov veliki jubilejni koncert v Tivoliju je torej še vedno v negotovosti, čeprav bo ljubljanski župan Zoran Janković na prihodnji seji mestnega sveta prvega julija predlagal, da bi za pet lokacij v Tivoliju veljala drugačna pravila kot sicer za ta krajinski park.

Zavod za varstvo narave je že marca po več kot treh mesecih odločanja prošnjo zavrnil, ker da bi izvedba koncerta trajno poškodovala in ogrozila naravne vrednote krajinskega parka, med njimi ogroženega hrošča puščavnika in evropsko gomoljčico.

Organizator koncerta, podjetje Dom svobode, se je zaradi prve zavrnitve soglasja pritožil na ministrstvo za naravne vire in prostor. V pritožbi je družba med drugim navedla, da naravne vrednote z dogodkom ne bodo ogrožene in da so prošnjo prilagodili številnim zahtevam omenjenega zavoda. Ministrstvo je razveljavilo odločbo in jo vrnilo zavodu v ponovno odločanje.

Dom svobode je v prvi pritožbi sicer ministrstvo pozval, naj samo odloči o zadevi in naj zadeve ne vrača v odločanje zavodu, saj bi to lahko trajalo predolgo. Za prvo odločitev je namreč zavod potreboval skoraj tri mesece, čeprav bi morali odgovoriti v 30 dneh, kot to nalaga zakon, opozarja organizator.