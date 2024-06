V zadnjih mesecih ljubljansko javnost buri dogajanje, povezano z načrtovanim Magnificovim jubilejnim koncertom v Tivoliju. Zavod RS za varstvo narave je tudi v drugo zavrnil izdajo soglasja za dogodek v Tivoliju. V odločbi so zapisali, da ugotavljajo, da bi izvedba prireditve povzročila poškodbe ali celo uničenje zelenice. »Predvideni obisk najmanj 20.000 gledalcev oziroma obiskovalcev na prireditvenem prostoru površine dveh hektarjev pomeni, da bi gostota obiskovalcev znašala najmanj eno osebo na kvadratni meter. Ob upoštevanju, da bi se 20.000 obiskovalcev med glavnim koncertom zbralo na površini 10.000 kvadratnih metrov, ki je namenjena glavnemu delu prireditve, bi v tem času gostota znašala dve osebi na kvadratni meter. Glede na trajanje prireditve bodo obiskovalci koristili prizorišče in ponudbo predvidoma od tri do 25 ur. Gibanje oseb v zgoraj navedenih gostotah v treh do 25 urah povzroči uničenje ruše in s tem zelenico tudi poškoduje,« so med drugim v odločbi zapisali na zavodu za varstvo narave. Hkrati so navedli, da tako »zahtevne oziroma dalj časa trajajoče množične prireditve na obravnavani površini od uveljavitve odloka (to je od leta 2015, ko je začel veljati nov odlok o krajinskem parku, po katerem zavod za varstvo narave daje soglasja, med drugim tudi za prireditve v parku Tivoli, op. a.) še ni bilo.«

Zavod: Mnenji sta pavšalni

V odločbi so se v zavodu odzvali tudi na mnenji, ki so ju v dokumentaciji za pridobitev soglasja priložili organizatorji koncerta, družba Dom svoboda. V javnem podjetju Voka Snaga pravijo, da organizacijo dogodkov v Tivoliju podpirajo. Pri čemer so v dopisu, ki ga je pripravil dr. Andrej Verlič, vodja službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, med drugim navedli, da je zelenica sankališča načrtovana tako, da »vzdrži obremenitve redne vsakdanje uporabe in marsikatere izjemne obremenitve«. Drugo mnenje je podpisal vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani dr. Jože Bavcon, ki je prav tako podprl izvedbo Magnificovega koncerta. To pa pospremil s priporočili, kako pred prireditvijo in po njej z zelenico ravnati in kako jo v primeru poškodb prepustiti naravni obnovi.

A v zavodu za varstvo narave so zapisali, da sta mnenji »pavšalni«. V nadaljevanju so še zapisali, da ker v zavodu niso našli izvedljive rešitve, s katero bi bilo mogoče preprečiti ali ustrezno zmanjšati škodljiv vpliv na zelenico ob uresničitvi prireditve, tudi ne morejo izdati pogojev, kako zadostiti njeni zaščiti. Med vzroki za negativno odločitev so še navedli, da bi »ograditev zemljišča v času zasebne prireditve in priprav nanjo prebivalcem MOL onemogočala prost obisk tega dela krajinskega parka za počitek, rekreacijo in doživljanje narave, kar bi bilo v nasprotju z javno koristijo, določeno z odlokom«.

Igor Arih: Koncert bo

Direktor družbe Dom svobode Igor Arih je povedal, da se bodo na odločbo pritožili. Ob tem pa poudaril, da »Magnifico nikoli ne bi pomislil na možnost izvedbe jubilejnega koncerta v Tivoliju, če ne bi vsako leto gledal vedno bolj množične prireditve DM teka, ki med drugim vključuje tudi koncert za tekačice (letos 13.500 prijavljenih) in njihove navijače oziroma podpornike«. Na vprašanje, kakšni bodo njihovi naslednji koraki, pa odgovoril: »Vse je usmerjeno v to, da se Magnificov koncert v Tivoliju uresniči tako, kot je zamišljen. Sicer pa, če se bo res zgodil vesoljni potop in ne bo mogoče izvesti koncerta v Tivoliju, ga bomo izvedli na enem od stadionov, ki se nam ponujajo.« Po Arihovih besedah je najmočnejša alternativna lokacija bežigrajski stadion.

Janković je napovedal spremembe v parku Tivoli

V torek je ljubljanski župan Janković, ki že ves čas podpira izvedbo koncerta v Tivoliju, sporočil, da bo na julijski seji mestnega sveta predlagal spremembo odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. S predlagano spremembo bi izločili pet lokacij, in sicer prireditveni prostor na Rožniku, pasjo ravan oziroma sankališče, Jakopičev drevored, nedavno urejeno letno gledališče pri gradu Tivoli in Mostec, kjer bi bile po novem prireditve dovoljene brez izdaje soglasja zavoda za varstvo narave.