Tomc, ki je bila na evropskih volitvah v Sloveniji pred desetimi dnevi izvoljena za tretji zaporedni mandat evropske poslanke, je bila danes s 141 glasovi od 170 veljavnih izvoljena za podpredsednico skupine EPP v desetem sklicu Evropskem parlamentu, ki se bo prvič sestal 16. julija. Več glasov je prejelo pet od skupno 11 kandidatov.

»Zelo sem vesela tega rezultata in zaupanja celotne poslanske skupine. Rezultat glasovanja je pokazal, da imamo izjemno podporo. To je tudi zato, ker sem v svojem govoru - pa tudi sicer kolegi poznajo moje delovanje - zelo jasno povedala, da želim, da EPP ostane na tisti strani, kjer so ji volivci namenili največ glasov, in da bom jasno konservativno krilo Evropske ljudske stranke,« je Tomc povedala po glasovanju v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju.

Politično skupino v parlamentu, ki bo imela po novem 188 članov, bo medtem še naprej vodil nemški evroposlanec Weber, ki ga je podprlo 161 poslancev. Veljavnih je bilo 169 glasov.

EPP s precej prepričljivo zmago na nedavnih evropskih volitvah ostaja največja politična skupina v Evropskem parlamentu, kar jo postavlja tudi v najboljši položaj v pogajanjih z drugimi političnimi skupinami o vodilnih položajih v institucijah EU, ki še potekajo.