Po izbruhu požara je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v skladišču odjeknila še vrsta eksplozij. Zunanji minister Abderaman Kulamalah je pojasnil, da število smrtnih žrtev še ugotavljajo. »Žrtev in škode je manj, kot smo predvidevali. Pričakovali smo na desetine in desetine mrtvih,« je dejal Kulamalah.

TRACKING AFRICA Blasts Erupt from Chad Ammo Depot A fire at a military ammunition depot in Chad's capital, N'Djamena, caused multiple explosions Tuesday night. Foreign Minister Abderaman reported one death & several injuries.#Chad#MilitaryBase#Fire#Jo_comms@Jo_commspic.twitter.com/5YFnqZcWWO