Kot smo danes poročali, je Avstrijo moral zapustiti domnevni ruski tajni obveščevalec, ki je pred tem več let neopaženo deloval v Sloveniji, pod krinko dopisnika ruske tiskovne agencije TASS. Ivan Popov je prišel v Slovenijo, ko je politične vajeti prevzemal Marjan Šarec. Z njim je celo opravil daljši intervju.

Njegovo prikrito delovanje so letos spomladi razkrili šele avstrijski varnostni organi in mu ukazali, da zapusti državo. Rusija je v povračilnem ukrepu odvzela akreditacijo novinarki javne radiotelevizije ORF.

Marjan Šarec je v današnji izjavi za javnost zatrdil, da ga je novica presenetila. Ga je presenetilo tudi to, da slovenski varnostni organi niso odkrili prave identitete dopisnika TASS, torej da naj bi bil častnik ruske zunanje obveščevalne službe SVR?

»V življenju se dogajajo stvari, kot se dogajajo,« je bil izmuzljiv Šarec. »Tudi danes imamo gotovo mnogo takšnih in drugačnih pripadnikov tujih služb pod krinko. Neetično je in nemoralno, da so novinarji pripadniki tovrstnih služb.«

Pogovora z ruskim dopisnikom TASS se ne spominja dobro. »Intervju je potekal pred uradnim obiskom v Moskvi, to je običajna praksa novinarskih hiš,« je dejal. Danes bi ravnal drugače, zagotavlja, razmere je namreč po njegovih besedah bistveno spremenil ruski napad na Ukrajino februarja 2022. A že leta 2019 je Šarec pojasnjeval svoje stališče glede protiruskih sankcij EU, ki so bile uvedene po okupaciji Krima.

Preberite tudi: Kako je ruski tajni agent Sloveniji spolzel skozi prste

»Ali dopuščate možnost njihove revizije v bližnji prihodnosti?« ga je vprašal Popov. »Za Slovenijo sta ključnega pomena načelo multilateralizma in spoštovanje mednarodnega prava. Tudi mi smo del Evropske unije in seveda se moramo kot del EU držati stališča združevanja. Kljub temu pa nekatere države EU, med njimi tudi Slovenija, sodelujejo z Rusko federacijo na gospodarskem področju – na področjih, ki niso predmet sankcij. Hkrati Ljubljana vedno podpira mirno reševanje sporov. Te sankcije so nastale zaradi ukrajinskega konflikta,« mu je leta 2019 odgovoril Šarec.

O čem se je Šarec s Popovom pogovarjal ’off-the-record’, pred in po uradnem intervjuju? Mu je zaupal občutljive informacije? »Dajte no, kje pa, še vam jih ne, kaj šele da bi jih tujim novinarjem,« se je novinarskemu vprašanju smejal Šarec.