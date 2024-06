V križišče je nezanesljivi voznik zapeljal še čez rdečo luč na semaforju, naprej vozil po kolovozni poti, kjer je zaviral in naglo speljeval, potem pa vozilo ustavili in poskušal pobegniti peš.

Policisti so nevarnega voznika prijeli. Ugotovili so, da gre za 23-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligramov alkohola (1,8 g/kg). Voznika so odpeljali v prostore za pridržanje, mu zasegli avtomobil in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.