Ne le ob koncih tedna, reševalna sezona v gorah se je že podaljšala tudi v delovni teden.

V ponedeljek je ekipa s policijskim helikopterjem reševala pohodnika, ki je obnemogel na območju Bogatina. Kasneje so iz nevarne situacije na Peci pomagali štirim tujcem, ki so zašli in obtičali na zelo strmem in nevarnem območju.

V torek so najprej odleteli v sotesko Fratarice pod Mangartom, kjer se je pri skoku v tolmun poškodovala udeleženka soteskanja. V istem dnevu so pomagali tujcu na Ržu v okolici Kredarice, ki je neustrezno opremljen zdrsnil na snegu in se po srečnem naključju ustavil na robu. Tretje reševanje ta dan pa so opravili pod goro Kompotela v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer je pohodnik pri sestopu zdrsnil na mokri skali in si poškodoval nogo.

Policija ob vrhuncu pohodniške sezone zato opozarja na previdnost, pozornost in ustrezno opremljenost. Ker je v gorah še vedno sneg, je tudi – čeprav smo sredi junija – nujna zimska oprema: cepin, čelada in dereze.