Najhujše je, če nas kaj »povozi« dan ali dva pred odhodom. Radost odhoda na počitnice je v veliki meri skaljena, a ne glede na počutje ponavadi odidemo – nastanitev je že plačana, načrti narejeni, družba pa izbrana, izbire zaradi tega skorajda ni. Le malo boljše je, če se nam kaj nemilega pripeti, ko smo že na počitnicah. Zoprni piki žuželk, zobobol ali glavobol, neprevidno sončenje in posledične opekline ali sončarica, padci, odrgnine ..., vse to so (pre)pogosti spremljevalci počitniških pustolovščin. Nič od tega k sreči ni usodno, je pa navadno neprijetno in vsaj malo skazi počitniške dneve.

Zato se velja pred odpotovanjem ob plavutkah, kopalkah, oblekah, čtivu in dokumentih opremiti s torbico, v katero pospravimo najnujnejše pripomočke, ki nam utegnejo priti prav, če gre kaj narobe. Obliži in povoji, različne tablete in praški, kreme in mazila, vse to ne zavzame veliko prostora, je pa dobrodošlo, ko gre kaj narobe. Ne gre pa zanemariti tudi ustreznega zavarovanja za tujino, če tja potujemo.

Najboljše seveda bo, če nam nič od tega ne bo prišlo prav – a velja biti pripravljen.

Pa na branje jeseni, ko spet lahko računate na nas! *

Uredništvo