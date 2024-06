Seveda tudi v primeru čustvenih sprememb te niso izražene vse naenkrat in pri vseh ženskah enako. Značajske poteze in čustveni odzivi, ki jih ima ženska skozi življenje, so običajno osnova za izraženost posameznega čustvenega vidika. Tako se lahko pri ženski, pri kateri je zaskrbljenost del njenega psihičnega odziva na strese življenja, ta lahko izjemno poglobi, ko stopi v pomenopavzo. Nespečnost, razdražljivost in motnje razpoloženja so najbolj prisotni v prvem letu po menopavzi in se lahko pozneje umirijo, medtem ko globlje psihične motnje, kot je depresija, zahtevajo strokovno pomoč.

Spremembe življenjskega sloga naj bi ugodno učinkovale na nekatere fiziološke spremembe, ki jih prinaša menopavza, in izboljšale kakovost življenja v tem obdobju. V nadaljevanju na kratko povzemam priporočila Slovenskega menopavznega društva.

Tako imenovana trebušna debelost, zvišanje telesne teže na račun zvečanega obsega pasu, ni le posledica staranja in hormonskih sprememb, temveč tudi nepravilne prehrane in pomanjkanja telesne vadbe. Vzpostavitev vzorca redne vadbe, hkrati z omejitvijo vnosa dnevnih kalorij po vzorcu zdrave mešane prehrane, lahko zmanjša tveganje in prepreči srčno-žilne bolezni, povezane s trebušno debelostjo.

Marsikatero tegobo je mogoče ublažiti

Motnjam spanja se lahko izognemo s t. i. higieno spanja: reden ritem spanja, izogibanje težki hrani v večernem času, zatemnitev spalnih prostorov, prilagoditev stopnje hrupa in temperature v spalnih prostorih. Tudi izogibanje kavi, alkoholu in nikotinu izboljša kakovost spanja in pomembno vpliva na splošno zdravstveno stanje.

Glavoboli v pomenopavznem obdobju so večinoma prepoznani kot migrene, za katerimi so posameznice trpele že v prejšnjem življenjskem obdobju. V pomenopavznem obdobju se zaradi nizkih ravni hormonov pogostnost in moč migrenskih glavobolov močno zmanjšata, kar je za številne posameznice dobrodošla sprememba in veliko olajšanje.

Vaje za mišice medeničnega dna bistveno izboljšajo težave z uhajanjem urina. Svetujemo jih že po 30. letu, čeprav se težave tipično pojavijo v pomenopavznem obdobju. S stiskanjem, vztrajanjem v kontrakciji in s popuščanjem mišic, ki nadzorujejo tok urina, se inkontinenca izboljša. Vaje je treba izvajati redno, vsaj tri- do štirikrat tedensko, dolgotrajno, v miru in zbrano. Zadostujejo trije nizi na dan, vsakič po deset vaj, ki trajajo šest do osem sekund. Raziskovalci poročajo, da se ob redni vadbi izboljša tudi kakovost spolnega življenja.

Kožne spremembe so s staranjem neizogibne. Koža postaja tanjša, občutljivejša, pojavljajo se pigmentni kožni madeži in druge spremembe. Izogibanje stresu, kajenju in pretiranemu sončenju so osnovni ukrepi za ohranjanje zdrave kože. Poleg tega je smiselno redno spremljanje in opazovanje kožnih sprememb, ki so z leti vse pogostejše in izrazitejše, lahko pa so tudi bolezenski znaki. Dovolj spanja, pitje zadostnih količin vode in izogibanje pretirani uporabi agresivnih mil ter dolgotrajnim kopelim, ki izsušijo kožo, lahko pripomorejo k zdravemu videzu kože.

Nasveti za prehrano v menopavzi

Na spletu najdemo številne strani s priporočili za pravilno prehrano v pomenopavzi. Skupni imenovalec bi lahko strnili, da bi morale ženske v pomenopavzi spremeniti prehranske navade in v telo vnašati več beljakovin, mineralov, svežega sadja in zelenjave, se izogibati rafinirani soli, sladkorju in moki. Skrbeti bi morale za zadosten vnos kalcija, vitaminov D in B, od maščob se priporočajo omega 3 maščobne kisline. Pomemben je tudi zadosten vnos vode. Dan je najbolje začeti s kozarcem tople, priporočen dnevni vnos je okrog dva litra. Od žitaric so prva izbira polnozrnata žita, kot so kamut, pira, ječmen, pšenica, rž. Kvinoja, ajda, rjavi riž in oves zagotavljajo potrebne vlaknine, ki olajšajo prebavo in izločanje.

Vadba in telesna dejavnost v menopavzi

Telesna dejavnost je ključnega pomena pri ohranjanju mišičnega tonusa in mase, deluje preventivno na akumulacijo maščobe, zmanjša tveganje za odpornost na inzulin, diabetes tipa 2, metabolni sindrom in kopičenje visceralne maščobe. Za lajšanje menopavznih simptomov, izboljšanje kostne gostote in zmanjšanje tveganja za nastanek sladkorne bolezni je učinkovito izvajanje joge. Ženske v pomenopavznem obdobju naj v preventivne namene izvajajo aerobno vadbo, vadbo proti uporu, raztezne vaje in vaje za ravnotežje. Po menopavzi ženskam priporočamo vsaj 30 minut zmerno intenzivne hitre hoje dnevno v kombinaciji z vadbo proti uporu vsaj dvakrat tedensko.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je v populaciji žensk med 45. in 64. letom skoraj 300.000 žensk, med njimi so številne profesionalno aktivne in stopajo v menopavzni prehod. S prispevkom sem poskusil približati osnovna stališča stroke glede lažjega prehoda v to kompleksno življenjsko obdobje ženske in s tem izhodišča za posvet s svojim izbranim ginekologom.

*** O avtorju: Borut Kobal, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, je zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani na Kliničnem oddelku za ginekologijo, kjer je od leta 2020 strokovni direktor. Habilitiran je v univerzitetnega učitelja z nazivom redni profesor in predava ginekologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tudi gostujoči profesor na Universita La Sapienza v Rimu (Italija) in Medicinski fakulteti v Tuzli (BiH), kjer sodeluje v podiplomskem študiju in specializaciji iz ginekologije in porodništva. Demonstrira in uči minimalno invazivne kirurške tehnike v več centrih v tujini. Je aktiven član številnih združenj s področja medicine, zlasti Slovenskega združenja za ginekološko onkologijo, patologijo in citologijo. Od leta 2008 je s sodelavci uvedel minimalno kirurško zdravljenje v ginekološko onkologijo, metode ohranitve reproduktivne funkcije pri ginekoloških rakih, ter izboljšal kirurško zdravljenje raka jajčnika prek ustanovitve multidisciplinarnega kirurškega tima. Od leta 1985 sodeluje v številnih raziskovalnih projektih – tako mednarodnih kot domačih in je redni predavatelj na domačih in mednarodnih konferencah.

