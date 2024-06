Naj ugibam – pacientov, ki vstopijo v program rehabilitacije, je ogromno, več kot pred desetimi leti? Kaj pravi statistika, zlasti na vašem oddelku?

V zdravstveni dejavnosti se uporablja izraz pacient, v stroki socialnega dela pa uporabnik, saj socialno delo v zdravstveni dejavnosti podpira primarno dejavnost, tj. medicino (rehabilitacijo) in pri njej gostuje. Statistike na oddelku ne vodim jaz, zato vam konkretnega odgovora ne morem podati. Dejstvo pa je, da se je skozi leta precej spremenilo število obravnavanih pacientov.

Kaj vse natanko zajema vaše delo, kako pomagate?

V socialnodelovno obravnavo so vključeni skoraj vsi pacienti, ki pridejo na celostno rehabilitacijo. To pomeni, da delam s pacienti po nezgodni možganski poškodbi, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji, kamor spadajo pacienti s Parkinsonovo boleznijo, s cerebralno paralizo, z mišično distrofijo, pacienti po operaciji možganskega tumorja, po prebolelem encefalitisu ter mnogimi drugimi redkimi nevrološkimi obolenji. Največji del pacientov predstavlja populacijo v najbolj aktivnem in ustvarjalnem življenjskem obdobju. Socialno-delovna obravnava poteka individualno. Najprej z vsakim pacientom opravim socialno anamnezo, nato opravim pogovor še z njegovimi svojci in pomembnimi drugimi ljudmi. In glede na pridobljene informacije, pripravim okvirni individualni načrt. To zajema tako področje seznanitve s pravicami, pomoč pri urejanju pravic, pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije, naslavljanju različnih socialnih stisk in težav kot tudi začetne usmeritve glede šolanja in zaposlovanja. Vedno znova se srečujem s socialnimi obravnavami, ki so zame svojevrsten izziv.

Uspešnost rehabilitacije ni odvisna le od vaših tehnik in metod, temveč tudi zavzetosti posameznika, kajne?

Absolutno drži. Pomembno je, da so pacienti motivirani za celostno rehabilitacijsko obravnavo in da imajo željo biti vključeni v naše programe. Zgodi se, da pacienti skozi rehabilitacijo izgubijo motivacijo in ne vedo, kako naj se spopadejo s spremenjenim zdravstvenim stanjem. Zato jih opogumljamo, da bi s tistim, kar imajo, naredili največ, kar lahko. Verjamem, da smo ljudje primarno družabna bitja, hobiji in aktivnosti nas združujejo. Zato je za paciente tako zelo pomembno povezovanje in vključevanje v aktivnosti, ki jih veselijo. Mreža pomoči v pacientovem domačem okolju je namreč pomemben dejavnik pri premagovanju socialne izolacije.

Katero bolezensko stanje pa zahteva največ vašega strokovnega znanja in vložka?

Zagotovo so to pacienti po hudi nezgodni možganski poškodbi. Ko se zgodi nenadna in nepričakovana sprememba v zdravstvenem stanju, se to zagotovo dotakne več področij življenja pacienta. V prvi vrsti je to telesno in čustveno področje, pa tudi področje medosebnih odnosov tako v družini kot v širšem socialnem okolju. Pri teh pacientih so v ospredju znižane sposobnosti na motoričnem, kognitivnem, govornem, senzoričnem, vedenjskem in čustvenem področju. Cilj je pri vseh praviloma zgolj eden: biti tak kot prej, kot pred poškodbo. A večina pacientov si postavi (pre)visoka merila. Radi bi se čim hitreje vrnili v stanje pred poškodbo v smislu osamosvojitve pri opravljanju osnovnih vsakodnevnih aktivnosti, nato sledijo še druge želje, kot je čimprejšnja vrnitev na delovno mesto in vožnja avtomobila. Paciente je treba vedno znova pripravljati na dejstvo, da je rehabilitacija dolgotrajen in kompleksen proces, ki praviloma traja več mesecev, tudi več let, saj gre za konstantni proces učenja, ponavljanja in prilagajanja novim okoliščinam.

Konec maja smo imeli svetovni dan bolnikov z multiplo sklerozo. S čim vse se srečujete v okviru socialne obravnave pri pacientih z MS?

Težko je enoplastno opisati seznanitev s pravicami, saj so le-te odvisne od različnih osebnih kategorij, ki se prepletajo. Lahko je to starost, bivanjske razmere, socialno ekonomski položaj, državljanski status, zaposlitveni status, stopnja izobrazbe, socialna mreža in številne druge. Na primer eno je dinamika obravnave pacienta, ki ima zaposlitev in je pred poslabšanjem zdravstvenega stanja zaradi zagona multiple skleroze opravljal pridobitno delo brez težav, sedaj pa sooča s spremenjenim zdravstvenim stanjem, kar se kaže v slabšem funkcioniranju. Če na timskih obravnavah tudi druge poklicne skupine poročajo, da bo imel pacient glede na funkcionalne zmožnosti težave z vračanjem na delovno mesto, mu predstavim Center za poklicno rehabilitacijo (CPR). Naj še omenim, da lahko pri predstavitvi na ZPIZ-u pacient pridobi status delovnega invalida I. kategorije, kar v praksi pomeni, da se invalidsko upokoji. Lahko pa pridobi tudi status delovnega invalida II. ali III. kategorije, kar pomeni, da ima pri delu določene prilagoditve in/ali omejitve. Lahko gre samo za oceno zmanjšanja delazmožnosti, lahko pa se predhodno odloči še za poklicno rehabilitacijo.

Kaj pa, če pacient ni zaposlen?

V primeru obravnave pacienta, ki je brezposeln in izkazuje željo po zaposlovanju, ga seznanim s pravico do zaposlitvene rehabilitacije, ki je opredeljena v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Pri vseh pacientih z multiplo sklerozo, ne glede na zaposlitveni status, pa je pomembno, da jih seznanim z uveljavljanjem pravice do prištete dobe na podlagi osebnih okoliščin, ki je opredeljena v 138. členu ZPIZ-2. Prišteta doba pomeni, da se za vsakih 12 mesecev, dejansko prebitih v delovnem razmerju, šteje za 15 mesecev zavarovalne dobe. Absolutno pa ne smemo pozabiti še na druge pravice, ki so pravzaprav vezane na pacientov status. Npr. parkirna karta za invalide, pravica do oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalida in Evropska kartica ugodnosti za invalide …

Telesni ali psihični hendikep, ki ga pusti bolezen, ljudje različno sprejemajo. Psihično-socialne stiske so precejšnje, sklepam?

Prisotnost svojcev in bližnjih je v rehabilitaciji izrednega pomena, predvsem z vidika vsakodnevne podpore in spodbujanja. Skrb za spremenjenega družinskega člana pa prinaša veliko odgovornosti in s tem povezan stres. Jasno je, da ko nastane sprememba zdravstvenega stanja, gre posledično tudi za spremembe v družinski dinamiki. Svojci pacientov so pogosto zelo izčrpani, na začetku niti ne vedo, kako ravnati v konkretnih situacijah. Nekateri pa preprosto ne razumejo pravega obsega poškodovanosti svojca in posledično ne razumejo nastalih sprememb. Ni vsaka invalidnost oz. ovira vidna očem. Zato v sklopu celostne rehabilitacijske obravnave, najkasneje pa pred odpustom pacienta v domače okolje, organiziramo ogled terapevtskih programov in družinski sestanek, kjer svojcem predstavimo pomembne dejavnike za skupno življenje v domačem okolju.

Kaj pa težave zaradi neprimernih stanovanj, dostopnosti v okviru doma?

Okolja, iz katerih prihajajo pacienti, so zelo različna, kar sicer ni pomembno za sprejem na rehabilitacijo v našo ustanovo. Zagotovo pa drži, da imajo pacienti, ki živijo v mestnem okolju, po zaključku rehabilitacije večje možnosti za vključevanje v družbo kot pa tisti, ki živijo na ruralnem, bolj odročnem okolju, kjer so te možnosti slabše, ponekod skoraj da nične. Ravno zato je toliko bolj pomembno raziskovanje in (s)poznavanje lokalne dinamike. Da pacienti kljub slabšim možnostim vključevanja nazaj v socialno okolje niso prepuščeni sami sebi in da imajo vseeno zagotovljeno potrebno podporo in pomoč v skupnosti. Naj tej točki je za ljudi z ovirami zagotovo pomembna tudi prilagoditev njihovega bivalnega okolja. Večina pacientov ob vrnitvi v domače okolje potrebuje prilagoditve kot tudi medicinsko tehnične pripomočke. Največje težave zaznavamo pri negibljivih pacientih, ki živijo v stanovanjskih blokih, kjer je dostopnost do bivalnih prostorov možna zgolj po stopnicah. Tu je ključnega pomena povezovanje z občinami, ki omogočajo občinske pomoči in z društvi, saj nekateri sofinancirajo nakup pripomočka ali njegovo izposojo. V sklopu rehabilitacijske obravnave pa imajo pacienti možnost obiskati »Dom IRIS«, tj. demonstracijsko pametno stanovanje, kjer je nameščena prilagojena oprema in pripomočki, od enostavnih do najzahtevnejših, ki omogočajo ogled in preizkus tehnoloških rešitev, ki so pacientom v pomoč pri življenju v domačem okolju. Na splošno pa menim, da občine v državi ne razpolagajo z zadostnimi količinami neprofitnih najemnih stanovanj, še posebej, ko govorimo o invalidih in družinah z invalidnim članom.

Bolj je ta kompleksen proces rehabilitacije uspešen, hitreje in lažje je posameznik spet delovno aktiven. Je trg dela v Sloveniji sploh pripravljen na to področje?

Trg dela se sproti spreminja, odvisno od dogodkov, ki smo jim priča v svetu. Pri vključevanju oseb z zdravstvenimi težavami je treba vedno izhajati iz posameznika; kakšne so njegove sposobnosti, znanja, veščine in iskati delo, ki bi ga v skladu s svojimi zdravstvenimi zmožnostmi zmogel opravljati. Delodajalci imajo dostikrat pomisleke pri zaposlovanju oseb z določenimi zdravstvenimi težavami, zato je zelo dobrodošel program zaposlitvene rehabilitacije, kjer se nudi pomoč in podpora tako osebi z zdravstvenimi omejitvami kot delodajalcu. Država je sicer predvidela finančne spodbude, ki jih delodajalci lahko koristijo v primeru zaposlovanja oseb s statusom invalida oz. določeno stopnjo telesne okvare.

Vas kaj moti – ali kakšno področje vašega dela kliče po nujnih spremembah?

Na področju socialnega dela so se vedno dogajale spremembe, ki so pravzaprav nujne in dobrodošle. Naša država vsekakor ni med najslabšimi glede organizirane pomoči ranljivim skupinam, vendar pa praksa kaže, da se pa morajo le-ti skupaj s svojci vedno bolj pogosto zatekati po pomoč in iskati rešitve na kreativne načine. Za konec bi dodala le to, da navkljub neskončni spirali ranljivosti pacientov z različnimi kategorijami, vpetimi med pravnimi regulacijami, zakonodajo, medijsko izpostavljenostjo in našo strokovnostjo, vendarle pričajo o tem, da boj za ranljive skupine pacientov ni brezploden. Kot apel za vse socialne delavce in delavke – naj nas pomisleki, da bi se prepustili toku birokratskih postopkov, ne odvezujejo od prepoznavanja ranljivosti pacientov ter prizadevanja za opravljanje temeljnega poslanstva socialnega dela.

Špela Malečihar socialna delavka na oddelku za rehabilitacijo Oddelek za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji, URI Soča Bistvena naloga njenega dela je zagotavljanje strokovne podpore in pomoči pacientom pri prilagajanju na spremenjeno zdravstveno stanje za aktivno, enakopravno in čim bolj samostojno vključevanje v družbeno življenje.

