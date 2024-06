Vsi vemo, da je prebavna cev – požiralnik, želodec, dvanajstnik, tanko in široko črevo – namenjena prebavljanju hrane. Preko požiralnika pride hrana v želodec, v želodcu se zmeša z želodčno kislino, nato se v dvanajstniku zmeša še z bazičnim sokom izločkov trebušne slinavke, v katerem so tudi prebavni encimi. V tankem črevesu se hranljive snovi razgrajujejo do delcev, ki se lahko vsrkajo skozi sluznico tankega črevesa.

Mikroorganizmi v črevesni vsebini

»V široko črevo pride tekoča vsebina, ki vsebuje ostanke hrane, ki se ni mogla prebaviti, nekatere vitamine in minerale, ki se vsrkajo skozi sluznico širokega črevesa,« je v pogovoru povedal Andrej Gruden, dr. med., specialist interne medicine in gastroenterologije, in razložil, da je stroka šele v zadnjem obdobju postala pozorna tudi na imunsko funkcijo črevesa. »Tudi preko prebavne cevi, z zaužito hrano in tekočino, komuniciramo z zunanjim svetom. V resnici je v steni črevesa 60 do 80 odstotkov vseh imunskih celic organizma,« je povedal in dodal, da pri imunskem odgovoru pomembno sodelujejo tudi mikroorganizmi v črevesni vsebini.

Večina mikroorganizmov v prebavni cevi živi v širokemčrevesu, saj so življenjske razmere v zgornjem delu prebavil zaradi želodčne kisline, bazičnih prebavnih sokov in encimov slabe. »Ocenjuje se, da v prebavni cevi povprečnega odraslega človeka živi približno 100 trilijonov mikroorganizmov, 5000 različnih vrst, težkih približno dva kilograma. Te mikroorganizme imenujemo s skupnim imenom črevesni mikrobiom,« je povedal in omenil, da ga poleg bakterij sestavljajo še virusi, glive in protozoji.

Črevesni mikrobiom vsebuje tudi nekatere encime, ki jih v sluznici tankega črevesa ni, zato lahko razgrajujejo ostanke nerazgrajene hrane iz tankega črevesa. Predvsem so to kompleksni ogljikovi hidrati, pogosto prav ostanki rastlinskega izvora – vlaknine. »Ti produkti so lahko tudi zelo koristni. Največ se govori o kratkoverižnih maščobnih kislinah. To so kisline z dvema do šestimi atomi ogljika, ki imajo več zelo ugodnih učinkov na metabolizem in imunski sistem črevesa, saj prehranjujejo celice v črevesni steni in skrbijo za t. i. tesne stike med celicami. Vsrkajo se preko stene črevesa v kri in ugodno vplivajo na metabolizem glukoze, saj zmanjšajo odpornost tkiv na inzulin, zmanjšajo izločanje glukagona, zmanjšajo izločanje encimov ki povzročajo lakoto. Prehajajo preko hematoencefalne bariere v centralno živčevje in verjetno lahko vplivajo tudi na delovanje živčnega sistema,« je razložil strokovnjak. Prav tako mikrobiom ščiti pred morebitnim vdorom patogenih bakterij v črevo, vzdržuje ravnovesje in preprečuje razrast patogenov.

Na mikrobiom vpliva način poroda

Sestava črevesnega mikrobioma je odvisna od več dejavnikov. Že samo način poroda, torej vaginalni porod ali carski rez, po Grudnovih besedah povzroči razrast drugačnih mikroorganizmov, prav tako na to vpliva način hranjenja, dojenje ali umetno hranjenje dojenčka. Tudi način prehranjevanja pozneje v življenju vpliva na sestavo. Zagotovo pa ima pomembno vlogo tudi naš način življenja (fizična aktivnost, uživanje alkohola …). Na sestavo pa vpliva tudi uživanje zdravil, tako antibiotikov, zaviralcev protonske črpalke in druga. »Spremenjeno mikrobioto lahko najdemo tudi pri številnih boleznih, tako črevesnih – kronična vnetna bolezen črevesa, sindrom razdraženega črevesa, rak črevesa, kot tudi pri boleznih metabolizma – sladkorna bolezen, debelost in pri nekaterih boleznih živčevja – demenca, depresija,« je povedal specialist gastroenterologije in dodal, da ne gre za enostavno vzročno povezanost, kjer bi sprememba v sestavi črevesnih mikroorganizmov povzročila omenjene bolezni. »Gre za bolj zapleteno, medsebojno vzročno povezano dogajanje, ki še ni do konca razloženo.«

Zanimivo je tudi, da številne znanstvene študije ne najdejo morebitne, za posamezno bolezen značilne spremembe v sestavi mikrobiote, je pa sestava mikrobiote pri bolnikih praviloma manj raznovrstna kot pri zdravih ljudeh. »Tudi tu velja, da z zdravim načinom življenja, z raznovrstno in uravnoteženo prehrano, telesno aktivnostjo, izogibanjem dejavnikom tveganja (alkohol, kajenje, stres) največ pripomoremo k vzdrževanju zdravega in uravnoteženega mikrobioma.«

Prebiotiki, probiotiki, postbiotiki

Dejstvo, da se sestava mikroorganizmov pri nekaterih boleznih spremeni, je seveda povzročila poskuse, da bi z vplivanjem na sestavo mikrobioma poskušali spremeniti potek teh bolezni. Prebiotiki so sestavine prehrane, s katerimi poskušamo vzpostaviti rast koristnih bakterij in katerih razgradni produkti so koristni zdravju. Najpogosteje so to vlaknine, ki jih najdemo predvsem v rastlinski prehrani, torej zelenjavi in sadju. »Fruktooligosaharide tako največ najdemo v poru, čebuli, česnu, bananah, artičokah …, galaktooligosaharide v leči in čičeriki ter inulin v čebuli, bananah in beluših,« je povedal Andrej Gruden. Ob tem je izpostavil še pomembnost probiotikov, ki so po definiciji živi mikroorganizmi in so, če jih zaužijemo v dovolj veliki količini, koristni za zdravje. »Glede na zelo pestro in raznoliko sestavo mikrobioma je iskanje tistih, pravih, koristnih mikroorganizmov, ki bodo morda spremenili potek bolezni, podobno iskanju igle v kopici sena. Narejenih je ogromno študij, nekatere posamezne študije kažejo na posamezne bakterijske skupine, vendar metaanalize še niso potrdile dokončnega odgovora,« je povedal Gruden in opozoril tudi na opozorila, da bi uporaba živih mikroorganizmov pri bolnikih s slabim delovanjem imunskega sistema (bolniki z rakom, kritično bolni, s HIV) lahko povzročila klinično pomembno okužbo, zato so začeli razmišljati o uporabi inaktiviranih mikroorganizmov.

In tukaj nastopijo postbiotiki, ki so inaktivirani mikroorganizmi, delci mikroorganizmov in bioaktivni razgradni produkti hranilnih snovi teh bakterij. »Več študij je pokazalo, da imajo postbiotiki enako ali morda še boljšo učinkovitost na nekatere parametre zdravja,« je povedal, a tudi izpostavil, da vsi trije sodijo med prehranska dopolnila.

In v poplavi vseh prehranskih dopolnil, ki se pojavljajo na trgu, sogovornik svari, da mora prevladati razum. »Prehranska dopolnila so namenjena dopolnjevanju prehrane in so podvržena zakonodaji za živila, za živila pa je zahtevano samo, da so varna. Zato mora biti uporaba prehranskih dopolnil varna, namenjena pa so dopolnjevanju neuravnotežene prehrane pri povečanih potrebah organizma,« je dodal in izpostavil nosečnice, športnike in starejše. »Pred uporabo se je vselej priporočeno posvetovati s strokovnjakom, zdravnikom ali farmacevtom.«

