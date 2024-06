Spoštovani,

bolijo me noge, ponoči čutim krče v nogah, koža me srbi. Sama opazim, da imam rahlo zatečene noge, izpod krila do kolen pa so opazne krčne žile. Mi lahko, prosim, svetujete, kaj naj naredim?

Jožica iz Žužemberka

Zaradi težav v hrbtenici se izogiba športu, ugotoviva pa, da bi zmogla v svoj vsakdan dodati jutranje sprehode. Za zvečer, pri gledanju televizije, ji predlagam, naj si podloži noge oziroma naj počiva z rahlo dvignjenimi nogami. Sama me še dopolni, da se že izogiba sedenju s prekrižanimi nogami, ker ji je že njena mama povedala, da to ni dobro za žile, prav tako se tušira z bolj hladno vodo ter se izogiba soncu in vročini.

Svetujem ji uporabo preventivnih kompresijskih nogavic. Razložim ji, da jo bodo nogavice najmočneje stisnile pri gležnju in na ta način pomagale potiskati kri iz nog nazaj proti srcu. S tem ne bo več občutila nelagodja in utrujenosti v nogah, prav tako se bo izognila oz. vsaj omilila težave z otekanjem nog. Pove mi še, da je opazila, da si soseda povija noge z elastičnim povojem. Pritrdim ji, da je tudi to možnost, in dodam, da je treba pri uporabi elastičnega povoja imeti malo več spretnosti, saj mora povoj, kot to avtomatsko omogoča kompresijska nogavica, največji pritisk zagotoviti pri gležnju, nato pa postopoma popuščati proti kolenu, sicer ne bo pravega dobrodejnega učinka na vene.

V nadaljevanju pogovora ji razložim, da so v lekarni na voljo tudi zdravila brez recepta, ki zmanjšujejo simptome in znake bolezni ven, kot so bolečina, neprijeten občutek, oteklina, srbenje, krči v nogah ... Pri tem poudarim, da priporočljivo jemanje tovrstnih zdravil skozi daljši čas, ter ji obzirno razložim, da ji ta zdravila ne bodo pozdravila tega, kar se je z njenimi žilami že zgodilo, pač pa ji bodo omilila simptome in znake ter ustavila napredovanje bolezni ven.

Na izbiro pri lajšanju njenih težav ji ponudim tudi gele oziroma kreme, ki se svetujejo kot dodatno zdravljenje ob nošenju preventivnih kompresijskih nogavic. Lokalna zdravila sicer ne upočasnijo napredovanja bolezni ven, pač pa lajšajo težave in prijetno hladijo, kar je posebej dobrodošlo v vročih poletnih mesecih. Preden se z gospo posloviva, pa ji še omenim, naj ne pozabi svojih težav omeniti tudi svojemu osebnemu zdravniku.«