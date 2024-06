Samopregledovanje ima ključno vlogo pri odkrivanju melanoma v zgodnji fazi, zato je pozorno spremljanje morebitnih sprememb najboljša rešitev. Metoda ABCDE, ki so jo razvili dermatologi, da bi pomagali ljudem pri samopregledovanju, je preprosta in učinkovita. Melanom prizadene ljudi ne glede na starost, spol, narodnost ali barvo kože. Vendar pa so ljudje s svetlejšimi fototipi, starejši od 50 let in zlasti moški, bolj izpostavljeni tveganju.

O pomembnosti zgodnjega odkrivanja in samopregledovanja kožnih znamenj opozarja tudi podpredsednik Združenja slovenskih dermatovenerologov, prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., spec. derm.: »Melanoma je sicer več vrst kliničnih tipov, pri vseh pa je najpomembnejše to, da jih odkrijemo v začetni fazi. Incidenca, to pomeni, koliko melanomov na letni ravni odkrijemo, je zadnjih 30 do 40 let strmo naraščala. V zadnjem času se je malenkost umirila, še vedno pa je po nekaterih podatkih okrog 30 primerov na 100 tisoč prebivalcev. Na dva milijona odkrijemo med 600 do 800 melanomov letno.«

Večina znamenj na koži sicer ni nevarnih, obstaja pa možnost, da se iz nekaterih razvije kožni rak. Ta lahko nastane tudi na novo. Melanom se v približno tretjini primerov razvije iz pigmentnega znamenja, večinoma pa vznikne na novo. Pojavi se lahko pri vsakomur, še posebej pa so zanj dovzetne osebe z zelo svetlo poltjo, pigmentnimi znamenji, že opečeni v preteklosti ter tisti, ki imajo ožjega sorodnika, ki je zbolel z melanomom. »Melanom je rak, ki je lahko smrtno nevaren, zato si ga želimo predvsem pravočasno odkriti,« je še izpostavil podpredsednik Združenja slovenskih dermatovenerologov, prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., spec. derm. Skupaj so že tretje leto zapored v maju izvedli javnozdravstveni projekt #SaveYourSkin. Znotraj slednjega so dermatovenerologi opravili že 2396 pregledov kožnih znamenj. Kar 70 primerov se je izkazalo za sumljive na melanom.