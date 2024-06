V Sloveniji je na voljo veliko različnih kontracepcijskih sredstev. In kondom je edini, ki ne ščiti ženske in moškega samo pred neželenim starševstvom, temveč tudi pred spolnimi boleznimi. V vseh starostnih obdobjih.

Ženske lahko izbirajo med več kot štirinajstimi vrstami hormonskih kontracepcijskih tabletk, med bakrenim in hormonskim materničnim obročkom, obližem, hormonskimi injekcijami, moško in žensko sterilizacijo ter bariernimi metodami, kot so kondom, ženski kondom, spermicidi ali diafragma.

Zelo pomembna je ocena, za katero obdobje ženske v rodnem obdobju je posamezna zaščita najboljša. Kontracepcijske tablete po nekaterih raziskavah zaradi nedosledne uporabe v prvem letu odpovejo v več kot pet odstotkih. To pomeni, da ženska v običajnem ciklusu pozabi pravočasno vzeti vsaj eno tableto. Mlada dekleta, ki so najbolj plodna, na žalost tudi največkrat pozabijo na tabletke ali kontracepcijo uporabljajo nepravilno. Njim svetujejo enostavno, vendar tudi visoko zanesljivo obliko zaščite. Ženskam po porodu pa svetujejo drugače. Upoštevajo dojenje, časovno opredeljeno željo po naslednjem potomcu in nov način življenja z otrokom.

Vsaka ženska ali moški po petintridesetem letu se lahko odloči tudi za sterilizacijo, ki je najzanesljivejša oblika kontracepcije. Z operativnim posegom se prekine prehodnost jajcevodov pri ženski oziroma semenovodov pri moškem. Plodnost je onemogočena, samo spolno življenje in doživljanje tako moškega kot ženske pa ostaneta nespremenjena, torej neokrnjena. Za plodnost po štiridesetem letu je znano, da v veliki meri upade, vendar je nosečnost še vedno možna. Če je ženska zdrava, ne kadi, ima urejeno raven holesterola in maščob v krvi, lahko jemlje hormonske tabletke do petdesetega leta starosti. Kar tretjina jih v tem času opaža zelo neredne, močne krvavitve, ki jih lahko preprečimo s hormonskim vložkom in obenem žensko zaščitimo tudi pred neželeno nosečnostjo. A še enkrat, sterilizacija in tabletke ne ščitijo pred zoprnimi in celo nevarnimi spolnimi boleznimi. Ščiti kondom, ki jih v Sloveniji najdemo praktično za vsakim vogalom. In ker prihaja čas sproščenega druženja, dopustov, morja in potovanj, priporočamo, da imate kakšnega v žepu.