Glede na potek je lahko vnetje akutno, ko se simptomi pojavijo nenadno, so izraziti in številni, ali pa kronično, ko so simptomi slabo izraženi in okužba poteka tiho, brez posebnih simptomov ali znakov. In se ponavlja. Okužba spodnjih sečil je praviloma nenevarno stanje, ki z ustreznim antibiotičnim zdravljenjem hitro izzveni, medtem ko lahko nezdravljena okužba zgornjih sečil povzroči trajno okvaro ledvic.

Zakaj pride do okužbe?

Ob vstopu bakterij v normalno sterilno okolje mehurja ali zgornjih sečil pride do njihovega pričvrščanja in razrasti, kar povzroči vnetje sluznice. Dejavniki, ki povečujejo tveganje za okužbo sečil, so lahko sladkorna bolezen, trajni urinski kateter, močno povečana prostata, imunska oslabljenost, anatomske nepravilnosti sečil, uporaba diafragme ali spermicidnih sredstev kot metode kontracepcije, pri otrocih pa nenormalno zatekanje urina iz mehurja v sečevod ter zaprtje.

Najpogostejše vnetje, ko se nenadoma začnejo pogosta, pekoča odvajanja majhnih količin urina, je vnetje mehurja (cistitis). Mehur se boleče krči, kar čutimo kot bolečino nad sramno kostjo. Gre za lokalno okužbo, pri kateri ni prisotna povišana temperatura ali splošno slabo počutje. Včasih bakterije poškodujejo sluznico, zato je urin občasno lahko tudi krvav – rožnat do živo rdeč.

Kdo najpogosteje zboli?

Okužbe sečil največkrat prizadenejo ženske, zlasti spolno aktivne, redkeje pa se pojavljajo pri starejših ženskah, nosečnicah ali moških. Pri nosečnicah je zelo pomembno, da se vnetje mehurja zdravi takoj, saj nezdravljeno vnetje sečil poveča nevarnost za spontani splav ali prezgodnji porod. Pri nosečnicah se iz tega razloga tudi brez simptomov izvaja redna kontrola urina za prisotnost bakterij.

Pri otrocih ali starostnikih se okužba sečil lahko kaže tudi samo kot slabo počutje in povišana temperatura, brez drugih znakov, ki bi kazali na sečila, zato moramo pri temperaturi nejasnega izvora vedno preveriti še možnost okužbe sečil (laboratorijski pregled krvi in urina).

Bolj ogroženi za težje okužbe sečil pa so starostniki, nosečnice, sladkorni bolniki, nevrološki bolniki z motnjami zaznavanja ali odvajanja urina, osebe s trajnim urinskim katetrom in/ali urološkimi strukturnimi ali funkcijskimi spremembami ter imunsko oslabljene osebe. *