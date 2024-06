Kaj naj torej vsebuje potovalna lekarna?

Zdravila, ki jih sicer uživate. Po posvetu s farmacevtom dodajte sredstva za lajšanje bolečine in proti povišani telesni temperaturi ter zdravila proti alergiji.

Sredstva za odmaševanje zamašenega nosu, pospešeno celjenje razdražene nosne sluznice ter lajšanje bolečine in oteklin pri vnetem grlu. Za lajšanje prebavnih težav izberite izdelek s silicijevim gelom, ki veže strupe in pline, zato lahko zmanjša napenjanje.

Glede na izbrano destinacijo dodajte še sredstvo za sončenje z zaščitnim faktorjem, sredstvo za rehidracijo z uravnoteženo formulo glukoze, elektrolitov in esencialnih mineralov, pršilo za zaščito pred komarji in klopi ter nekaj za preprečevanje potovalne slabosti in izdelek za lajšanje težav s suhimi očmi. Obliži naj bodo vodoodporni in izdelani iz zračnega materiala, gel za rane pa naj ne peče, da bo oskrba odrgnin, urezov in opeklin lažja. Spakirajte še mazilo za sproščanje utrujenih mišic in sklepov – predlagamo tako, ki hitro deluje in se hitro vpije v kožo, da boste lahko takoj nadaljevali z dopustniškimi užitki! Če vas prijetna noč zanese v zapeljivo pustolovščino, poskrbite za varno spolnost.

Ne pozabite na dobro zdravstveno zavarovanje in vsa potrebna cepljenja! Ekipa oddaje Zdravnik ob 18h pa vam vsekakor želi, da potovalne lekarne na letošnjem dopustu ne bi niti odprli!