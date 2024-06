Med številnimi tveganji, ki jim je izpostavljen potnik, poškodbe, prebavne težave, prehladi – imajo nalezljive bolezni pogosto dolgotrajen vpliv na zdravje. Zato imejte v torbi poleg kopalk seveda tudi obliže, protibolečinske tablete, obrambo pred piki komarjev, seveda vaša osebna zdravila in medicinske pripomočke. A tokrat se osredotočimo na temperaturne izzive, s katerimi se soočamo kot popotniki.

Izpostavljenost vročini

NIJZ svetuje, da se potniki seznanijo z ekstremnimi podnebnimi razmerami, s katerimi se bodo morebiti soočili med potovanjem in se nanje ustrezno pripravijo (ustrezna obleka, znanje in oprema). Številne najbolj priljubljene turistične destinacije so tropska ali puščavska območja. Letovanja in potovanja, ki so omejena na plažo, bazen ali kratke sprehode, ne povzročajo večjih tveganj zaradi vročine, vendarle so tudi za te vrste izpostavljenosti lahko v večji nevarnosti starejši, majhni otroci in osebe s kroničnimi boleznimi. Vsi, ki se vključujejo v naporne fizične aktivnosti, kot so dolgotrajni pohodi, kolesarjenje ali delo na vročini in nimajo ustrezne fizične kondicije ter niso aklimatizirani na vroče in vlažne podnebne razmere, imajo lahko težave. Pregrevanje lahko povzroči izčrpanost zaradi vročine ali tudi toplotni udar. Posledica vročine je znojenje in dehidracija, zato je treba poskrbeti za dovolj veliko količino vode ali kar hipotonično tekočino, ki vsebuje natrij in klorid.

Pasti nizkih temperatur

Previdno pred izletom v visokogorje ali v druge predele z nizkimi temperaturami. Uporabljajte primerno topla podložena oblačila in vodoodporno obutev. Tisto, kar sodi v potovalno lekarno, pa so grelci za stopala, ki jih lahko namestite tudi na druge dele telesa in primerno pijačo (izogibajte se alkoholu). Redko, a pride lahko do ozeblin, zato imejte s seboj vedno aspirin (eno tableto – 500 mg, prej preverimo morebitno alergijo in če nismo prepričani, ne damo ničesar), prizadete dele telesa ogrevamo v vodi temperature 38–42 °C (v vodo lahko dodamo antiseptik, medicinsko milo, kamilice), 30 do 40 minut in z dolivanjem tople vode ohranjamo stalno temperaturo.