Ljubljanski policisti in kriminalisti so odvzeli prostost 37-letnemu osumljencu kaznivih dejanj vlomov, ki jih je izvajal na širšem območju Ljubljane. Utemeljeno je osumljen, da je vlomil v najmanj dve stanovanji. V enem primeru je iz stanovanja odtujil nakit, računalnik in druge tehnične predmete, v drugem pa je ostalo pri poskusu. Pri tem si je pridobil za okoli 1.800 evrov protipravne premoženjske koristi.

Osumljenec se je prijetju uprl, poskušal je zbežati in je osumljen tudi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Na podlagi odredbe sodišča so pri njem opravili hišno preiskavo, kjer so zasegli predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Zasegli so vlomilsko orodje in predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz drugih kaznivih dejanj vlomov.

Osumljenca so s kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja poskusa in velike tatvine ter preprečitve uradnega dejanja privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

V preteklosti so ga že obravnavali za kazniva dejanja s poglavja zoper premoženje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter preverjajo povezave še z drugimi tovrstnimi kaznivimi dejanji.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija naproša morebitne oškodovance, ki bi prepoznali zasežene predmete, da o tem obvestijo policijo na številko 113 ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na številko (01) 589 60 00. Lahko se tudi osebno zglasijo na sedežu enote na Posavskega ulici 3 v Ljubljani.

Vse več drznih tatvin, žrtve predvsem starejši

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

Ljudje so še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo v njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (da so serviserji, da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih zvabijo iz hiše, da je nimajo več pod nadzorom.

Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Občanom policisti svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih ne vabijo v stanovanje. Vedno naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj.

Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registrska številka vozila).

V kolikor postanejo žrtev kaznivega dejanja priporočamo, da takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.