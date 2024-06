Nesrečo je povzročil motorist, ki je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v osebno vozilo, ki je pred njim ustavilo v koloni vozil.

V nesreči se je motorist huje poškodoval, na srečo njegovo življenje ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

Zaradi nesreče je na avtocesti nastal daljši zastoj, ki je segal na ljubljansko južno obvoznico do priključka Ljubljana - center in na ljubljansko vzhodno obvoznico do Bizovika.