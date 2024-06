Na področju zabavne umetne inteligence se najpogosteje omenja pogovorne bote, kot je chatGPT, ali pa modele za ustvarjanje fotografij, kot sta Midjourney ali Stable Diffusion. Že od konca lanskega decembra je medtem brezplačno na voljo tudi zelo zmogljiva spletna storitev za ustvarjanje glasbenih izdelkov s pomočjo umetne inteligence. Imenuje se suno.ai in je doslej že postregla z mnogimi zabavnimi izdelki.

Na območju nekdanje Jugoslavije je zlasti odmevala s suno.ai ustvarjena pesem Pustite Me Da Spavam, pod katero je podpisana Uspavana Jovana. Gre za izmišljeno glasbenico. Zamisel za pesem je zrasla na zelniku Damirja Božanića iz Rovinja in Alena Kozića iz Pulja. Njuna pesem, ki ob namerno bedastem besedilu oponaša slog starega jugo popa, je na tiktoku hitro presegla milijon ogledov. Še več prismuknjenih pesmi sta objavila na svoj youtube kanal Izgubljene Ploče.

Orodje, ki sta ga uporabila, je tako enostavno, da lahko zabavno pesem z njim ustvari kdor koli. Delovanje smo preizkusili tudi na Dnevniku in umetno inteligenco prosili, če ustvari še kaj za nas. Napisali smo: »Ustvari pesem o prebiranju časopisa Dnevnik in njegovih prilog Nedeljski dnevnik in Objektiv.« Manj kot minuto kasneje smo že lahko poslušali presenetljivo posrečen izdelek. »Pevca« je na trenutke sicer nekoliko odneslo v hrvaščino in s kakšno besedo se tu in tam ne strinjamo, ampak v grobem je nastal soliden izdelek.

Avtorske pravice in druge dileme

Ustvarjanje glasbe z umetno inteligenco je sicer že pred časom sprožilo razpravo o prihodnosti ustvarjalnosti in avtorskih pravicah. Pri tem je treba opozoriti, da umetna inteligenca svojih stvaritev ne sestavlja kot kolaž obstoječih izdelkov. V resnici modeli umetne inteligence preučijo vzorce, ki so značilni za posamezne likovne ustvarjalce, glasbene žanre ali celo konkretne glasbenike in nato s pomočjo verjetnostnega računa na novo ustvarjajo gradnike, ki na koncu tvorijo zaključen izdelek. Podobno kot človek, ki bi gledal neko sliko in jo potem risal sam, ali pa poslušal nekega glasbenika in nato še sam zaigral in zapel isto pesem. Problem pri tem je, da je umetna inteligenca lahko tako dober imitator, da je praktično ni več možno ločiti od prave stvari.

To odpira cel kup pravnih dilem o varovanju avtorskih pravic. Ko je ameriški glasbenik Jay-Z zahteval umik AI izdelka z njegovim glasom, se je zato skliceval na nedovoljeno oponašanje njegovega glasu in podobe. Naslonil se je torej na ameriške zakone, ki prepovedujejo neodobreno uporabo posameznikove podobe v komercialne namene.

Spet drugi glasbeniki so orodja za izdelavo glasbe z umetno inteligenco pričeli s pridom uporabljati. Drake je s pomočjo umetne inteligence ustvaril pesem Taylor Made Freestyle, v kateri uporabi glasova Tupaca in Snoop Dogga, z besedilom pa napade Kendricka Lamarja. Paul McCartney pa je s pomočjo umetne inteligence dodal glas Johna Lennona na neizdano pesem Beatlov.

Zakonodaja na tem področju medtem ostaja večinoma nejasna, so se pa že pojavili nekateri zakoni, ki poskušajo stvar urediti.