Včeraj okrog pol sedme zvečer so na pomoč poklicali policiste, ker se je v gramozni jami na območju Prepolja med Mariborom in Ptujem utapljal človek.

Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, ki so pregledovali območje okolice, intervenirali pa so tudi gasilci. Moškega so našli, potegnili iz vode in ga oživljali, vendar mu žal ni bilo več pomoči.

Po prvih ugotovitvah je padel v vodo po tem, ko se je hodil na območju, kjer so se izvajala dela, pri tem pa se je gramozna brežina vdrla in je 20-letnik padel v vodo.