Pogajanj, ki ju vodita Kim in Putin, se udeležuje več vidnih predstavnikov obeh vlad. V pogovorih med drugim sodelujejo šef ruske diplomacije Sergej Lavrov in novi minister za obrambo Andrej Belousov ter severnokorejski premier Kim Tok-hun.

Putinov svetovalec Jurij Ušakov je dejal, da je tokratni obisk pomemben za utrjevanje meddržavnih vezi, hkrati pa »kaže, da se Rusija zavzema za enakopraven dialog in je odprta za sodelovanje z vsemi državami (...) kljub vsem poskusom Zahoda, da bi pritisnil na nas.«

JUST IN: 🇰🇵 🇷🇺 North Korea begins welcome ceremony for Russian President Putin. pic.twitter.com/MWylB4YDQf