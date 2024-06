Preiskovalci so prepričani, da jo je umoril zaradi 15-milijonskega premoženja, ki ga ob ločitvi ni želel razdeliti. Na njegovo vpletenost kaže več dokazov. Kriminalisti so trenutno osredotočeni na avto, s katerim bi lahko Knežević iz Madrida v Srbijo v ogromnem kovčku prepeljal truplo 40-letnice.

Ana Marija Knežević je pogrešana od 2. februarja dalje, ko je izginila iz stanovanja v Madridu, kamor se je iz ZDA decembra lani preselila po razhodu z možem, srbskim državljanom Davidom Kneževićem. Zaradi suma ugrabitve so ga 4. maja ob pristanku letala iz Beograda aretirali na letališču v Miamiju. Na sodišču krivde ni priznal, zaradi begosumnosti je v priporu brez možnosti plačila varščine. 36-letnik vztraja, da je bil v času ženinega izginotja v rodni Srbiji, več tisoč kilometrov stran, a mu agenti FBI, kakor tudi srbski in španski kriminalisti, ne verjamejo. Prepričani so, da se je z najetim avtom odpeljal v Španijo, jo ubil, njeno truplo stlačil v ogromen kovček ter ga tako neopazno spravil iz njenega stanovanja. Motiv naj bi bilo 15-milijonsko premoženje. Ona je hotela polovico, saj sta ga zaslužila skupaj, on pa ji je bil pripravljen odmakniti le četrtino. Srbski mediji so poročali, da je del njunega premoženja že skušal prodati. Njegov odvetnik Ken Padowitz je za medije pojasnil, kako zelo zaskrbljen je Knežević zaradi izginotja sicer odtujene žene, da si nadvse želi njene varne vrnitve ter da sodeluje v preiskavi. Padowitz je še dodal, da Knežević še nikoli ni bil v Španiji. Kako nelogično bi bilo, da bi se med preiskavo odpravil tja »pomagat«, saj države ne pozna, pa tudi jezika ne govori, je še izpostavil.

JUST IN: David Knezevich held without bond on kidnapping charge. Investigators allege the man from Florida was involved in his wife's disappearance in Spain. Prosecution in court said they have a very strong concern Ana Knezevich has been killed. What else we learned tonight on… pic.twitter.com/unGL4qKXkQ — Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) May 10, 2024

Primer preiskujejo španski in srbski kriminalisti ter agenti FBI. Po navedbah vodje višjega tožilstva v Beogradu Nenada Stefanovića so v srbski prestolnici opravili več hišnih preiskav, zaslišali pa tudi številne priče, med drugim osumljenčeve starše in delavce v izposojevalnici avtov, v kateri je 30. januarja letos najel peugeota 308. Po mnenju kriminalistov se je takrat odpeljal v Madrid. Dva večera kasneje naj bi ga opazili v bližini stavbe, v kateri je živela njegova žena, po pisanju srbskih medijev pa je sam ves čas v Španiji spal v avtu. Ukradel naj bi registrske tablice in jih namestil na avto, da s tujimi tablicami ne bi izstopal, na dan ženinega izginotja oziroma verjetno kar njenega umora pa je nabavil motoristično čelado in barvni sprej, s katerim naj bi skušal onesposobiti nadzorno kamero v avli njene stavbe. Posneli so ga tako pri nakupu kot pri tem dejanju. Storilec se je za na kamero slabo zakril, saj se na posnetku zelo nazorno vidi tetovaža na zapestju. Ravno zaradi nje naj bi bilo jasno, da je bil to David Knežević.

Truplo v kovčku?

Še več – videli naj bi ga tudi, kako je nekaj ur kasneje iz zgradbe prišel opremljen z ogromnim kovčkom. Policija sumi, da je bilo v njem truplo 147 centimetrov visoke in 45 kilogramov težke 40-letnice, ki naj bi se ga znebil nekje na poti nazaj v Srbijo. Preiskujejo pa tudi možnost, da jo je celo pripeljal vse do Beograda 2600 kilometrov stran. To bi bilo zaradi dolge poti izredno tveganje dejanje. Z najetim avtom je v času najema sicer prevozil 7.677 kilometrov. Po navedbah kriminalistov so iz najetega avta že vzeli številne biološke sledi, na rezultate analize pa še čakajo. Če bodo v njem našli DNK Ane Knežević, bo to verjetno žebelj v krsti njenega moža. Iz Madrida so v Beograd poslali nekaj pripadnikov posebne enote, ki bodo dodobra preučili avtomobil.

Ana Marija Knežević se je rodila v Kolumbiji, od leta 2008 pa živi v ZDA. Ima tudi ameriško državljanstvo. Z Davidom sta bila poročena trinajst let, pred nekaj mesece sta se razšla, ne pa tudi še ločila. Skupaj sta ustanovila in na noge postavila uspešno podjetje, ki podjetjem na Floridi nudi računalniško podporo. Razšla naj bi se, ker se pač nista več dobro razumela. Ana je svoji prijateljici prek sporočil SMS zaupala, kako naj bi imel njen mož ljubico v Bogoti, s katero se je družil, ko je bila tam tudi sama. »Jaz sem pri terapevtu skušala popraviti najin odnos, on pa je kričal name, da sem pr**ica, ker se nanj spravljam pred drugimi. Prepričan je, da je problem samo v meni. Z njo je že delal načrte za prihodnost. Grozno je. Tako ne morem več naprej,« se ji je zaupala. V sporočilih, ki jih je agent FBI prebral na sodišču, je prijateljem dejala še, da se moža boji in se ji zdi, da je njeno življenje ogroženo.

Obramba oziroma Knežević sam po drugi strani namiguje, da je Ana Marija še živa in da je odšla z drugim moškim. To naj bi dokazovala tudi sporočila, ki naj bi jih pogrešana dan po izginotju poslala dvema prijateljicama. Zapisala je, da bo za nekaj dni odpotovala z moškim, ki ga je dan prej spoznala na ulici. »Spoznala sem nekoga čudovitega!!! Ima počitniško hiško kaki dve uri stran od Madrida. Za nekaj dni greva tja. Težko bom dosegljiva, pokličem, ko se vrnem,« je pisalo v sporočilu. Česar pa Ana Marija v telefonskem pogovoru z eno od prejemnic sporočila ni niti z besedico omenila. Zato sta prijateljici takoj posumili, da nekaj ni prav – tako zaradi vsebine kot strukture sporočila. Ko pa se Ana Marija ni prikazala na železniški postaji, od koder bi morali odriniti na izlet v Barcelono, so prijatelji in domači zagnali paniko. Takrat so gasilci vdrli v njeno stanovanje, a je tam ni bilo. Prav tako niso našli njenega telefona, računalnika in polnilcev.