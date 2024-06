Na kongresu, namenjenem sodelovanju na področjih avtomobilske industrije in mobilnosti, strojne industrije, elektrotehnične industrije, energetike, vesolja, IT, logistike, turizma in zelene tehnologije, se bo udeležilo 75 predstavnikov slovenskega gospodarstva ter 25 predstavnikov slovenskih institucij. Predstavnikov nemških podjetij in institucij bo še 46, pričakujejo pa tudi 33 predstavnikov slovenske in nemške turistično-poslovne javnosti. Skupaj več kot 170 slovenskih in nemških predstavnikov.

V Münchnu bo že danes tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki bo slavnostna govornica na sprejemu za slovensko skupnost ob dnevu državnosti Slovenije.

V četrtek si bo nato skupaj z Golobom, Hanom in zunanjo ministrico Tanjo Fajon ogledala nogometno tekmo med Slovenijo in Srbijo. Na tekmi bo tudi Golobova partnerka Tina Gaber, so sporočili z vladnega urada za informiranje: vabilo sta prejela od predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.