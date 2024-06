Najvišje bodo na jugovzhodu, in sicer do 34 stopinj Celzija. Arso je zato med 14. in 21. uro izdal rumeno opozorilo za vso državo. V osrednji in severovzhodni Sloveniji pa Arso svari tudi pred močnejšimi vetrovi.

Na Agenciji RS za okolje opozarjajo, da lahko visoke temperature vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne zato priporočajo zadrževanje v senci in odsvetujejo velike fizične napore na prostem.

Dobro jutro, danes in jutri bo večinoma jasno in vroče. pic.twitter.com/J8mlUjGCl1 — ARSO vreme (@meteoSI) June 19, 2024

Pazite na zdravje

Na inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da lahko vročina škodljivo vpliva na zdravje, zlasti občutljivejših skupin prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo.

Težave lahko preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto. Ljudem svetujejo, naj zmanjšajo izpostavljenost vročini in se umaknejo v senco, v naravo ali v hladnejše prostore.

Svetujejo tudi, naj omejijo fizično aktivnost. Na prostem naj bodo fizično aktivni v jutranjih in večernih urah. Svetujejo tudi uživanje lahke hrane v manjših obrokih. »Telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočin,« priporoča inštitut.

Daljše obdobje vročine lahko namreč povzroči različne težave in pregretje telesa - kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico (kratkotrajno izgubo zavesti) in vročinsko kap.

Vročina lahko najbolj prizadene starejše, otroke, nosečnice, pa tudi bolnike. Bolj ogroženi so bolniki z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja.

Nikogar ne puščajte v zaprtem avtomobilu!

Ob tem na NIJZ poudarjajo, da v vročih dneh ne smemo pozabiti na druge. »Nekateri ljudje so bolj ogroženi. Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri njih. Nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu,« svetuje inštitut.

V primeru pregretja moramo osebo umakniti v senco ali hladen prostor. V primeru vročinske je nujna takojšnja zdravniška pomoč, med tem pa hlajenje obolelega. Ljudi opozarjajo, naj nezavestnemu ne dajejo tekočine. Svetujejo jim še, naj se z zdravnikom posvetujejo tudi, če imajo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo.

Na inštitutu poudarjajo pomen zaščite pred soncem. V času njegove največje moči med 10. in 17. uro naj si posamezniki poiščejo senco. Zaščitijo naj se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter z zaščitno kremo, ki ščiti pred žarki UVA in UVB. Svetujejo uporabo kreme z zaščitnim faktorjem najmanj 30. S kremo je treba zaščititi kožo, ki ni pokrita z oblačili, na primer obraz, uhlje in hrbtišča rok.

V osrednji in severovzhodni Sloveniji, kjer obstaja možnost močnejših vetrov, bo veter po napovedih majal drevesa in lomil manjše veje. Na Arsu zato priporočajo dodatno previdnost v prometu in odsvetujejo zadrževanje na potencialno nevarnih mestih.

Rumeno opozorilo za celotno državo so na Arsu izdali tudi za četrtkovo in petkovo popoldne. V soboto so temperature, ki lahko povzročajo zdravstveno tveganje, predvidene le za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo.