Ker je med tekmama Slovenije z Dansko in Srbijo le tri dni premora, je imela četa Matjaža Keka najbolj intenziven trening v torek, ponedeljek je bil posvečen regeneraciji, današnji dan pa bo predvsem namenjen prekinitvam in potovanju v München. Čeprav je bil trening popoldne, so bili v oblačnem vremenu na stadionu v Wuppertalu prižgani žarometi, vezist Adam Gnezda Čerin pa zelo zgovoren.

O tekmi z Dansko in pripravah na Srbijo.

Najprej smo se osredotočili na regeneracijo. Ker bo tekma zelo hitro, je pomembno, da igralci pridemo na maksimalno pripravljenost, za kar so poskrbeli fizioterapevti in naša zdravniška služba, ki svoje delo opravljajo odlično. Naredili smo že prvo analizo Srbije, ki bo zaradi uvodnega poraza z Anglijo pod večjim pritiskom kot mi, ki imamo eno točko

O tem, da je na tekmi z Dansko z 11,7 kilometra pretekel največ med slovenskimi igralci.

Tek je moja naloga na igrišču. Pred vsako tekmo se zavedam, kaj moram narediti v obrambi, saj so tekmeci odlične reprezentance z vrhunskimi nogometaši. Najpomembneje je, da zapremo prostor, in večino tekme z Dansko smo to počeli odlično. Bili so tudi trenutki, ko bi bili lahko boljši. Napake smo skupaj s selektorjem že analizirali.

O tem, kako je nanj vplivalo vzdušje na stadionu v Stuttgartu.

Ker je bila to prva tekma na velikem tekmovanju za vse igralce, je normalno, da smo bili nervozni. A igram v Grčiji, kjer sem vajen že vsega mogočega, zato mi vzdušje ni prišlo do živega. Neizmerno sem užival v vzdušju in kulisi, ki so ju pripravili slovenski navijači. Če v tem ne bi vsi uživali, bi bilo nekaj narobe. Zdaj, ko je led prebit, bo lažje in bomo v tekmo s Srbijo vstopili bolj sproščeno, kot smo z Dansko.

O izjavi selektorja Keka, da bo ta generacija na drugem, tretjem velikem tekmovanju turnir začenjala veliko bolje, kot je tekmo z Dansko.

To pomeni, da selektor resnično verjame v to generacijo. Dokazali smo, da smo generacija z velikim potencialom, za katero to ne bo zadnje veliko tekmovanje. Upam, da bomo ostali skupaj, saj smo odlična klapa, ne le z veliko kakovostnimi igralci, ampak tudi z dobrimi ljudmi. Dobro se razumemo in spoštujemo. To so temelji, na katerih gradimo uspeh. Imamo vse možnosti, da postanemo nova zlata generacija.

O tem, da bo v Münchnu posebna tekma, saj se obeta prava selitev narodov v bavarsko prestolnico iz Slovenije in Srbije.

Srce mi zaigra, ko slišim številke, koliko slovenskih navijačev bo v Nemčiji. Slovenci smo športni narod in nogomet dolgo ni bil na tem zemljevidu. Vrnili smo ga tja, kamor spada. Evforija navijačev pove tudi, da je Slovenija nogometna država. Takšni dogodki združujejo Slovence in lepo je videti veliko navijačev v tujini. Podpora nam veliko pomeni.

O tem, da je bil strelec gola na zadnji tekmi s Srbijo, ki se je v ligi narodov končala z remijem 2:2.

Upam, da v naši igri ne bo takšnih nihanj kot pred dvema letoma v Stožicah. Če bi Srbija popustila v drugem polčasu, bi bilo to super za nas. Upam, da bomo oba polčasa odigrali na takšni ravni, kot je bil drugi v Stožicah. To je bil eden najboljših polčasov, odkar sem v reprezentanci. Menim, da smo vso tekmo sposobni odigrati na takšni ravni.

O tem, koliko spremlja dogajanje v reprezentanci Srbije.

Seveda imamo informacije o nekaterih stvareh, ki jih objavljajo mediji. Ker smo vsi že nekaj let profesionalci, jih jemljemo kot del nogometa. Zapisano je marsikaj, mi pa skušamo ohraniti osredotočenost na svoje predstave na igrišču na naslednji tekmi.

O tem, koliko je bilo zbadanja s soigralci iz Srbije v Panathinaikosu.

V klubu imam dva soigralca iz Srbije. Bilo je nekaj zbadanja, med turnirjem sem komunikacijo na to temo zelo zmanjšal. Nedvomno bo v Münchnu balkanski derbi, saj imamo Srbi in Slovenci podobno mentaliteto, geografsko smo si blizu, zato bosta ekipi v tekmo vložili vso energijo. Ekipo, ki bo izgubila, bo zelo bolelo, zato bi bili vsi radi v vlogi zmagovalca. Naredili bomo vse, da bo razočarana Srbija.

O tem, da bo tekmo s Srbijo sodil Romun Istvan Kovacs, ki je bil v tej vlogi na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo s Severno Irsko v Belfastu, kjer je dosegel gol za zmago z 1:0.

S tem podatkom ste me presenetili, saj nisem vedel, da je bil sodnik v Belfastu. Nedvomno je eden najboljših sodnikov in verjamem, da bo svoje delo opravil odlično. Če se bomo ukvarjali s sodnikom, bomo le razmetavali z energijo.

O spremljanju nogometne tekme med ekipama, ki sta ju vodila predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednik NZS Radenko Mijatović.

Uživali smo v predstavi. Lepo je bilo gledati, kako igrajo nogomet člani našega strokovnega štaba, funkcionarji, predsednik Uefe ... Mi, ki smo jih opazovali s klopi, smo se zabavali. Najbolj sta me navdušila člana strokovnega štaba Novaković in Cesar, ki sta pokazala izjemno pripravljenost in bi za kakšno minuto lahko vskočila na igrišče tudi v sedanji reprezentanci.

O tem, da je zelo dober tudi v drugih športih, zlasti balinčkih.

To so gumijasti balinčki za piknike. V mladosti sem veliko balinčkov preigral v kampu, zato mi gre to kar dobro. Imam hudo konkurenco v Šporarju in Iličiću. V naši bazi se radi pomerimo v različnih športih, da misli odvrnemo od nogometa in sprostimo pritisk.

*** Člana strokovnega štaba Novaković in Cesar sta pokazala izjemno pripravljenost in bi za kakšno minuto lahko vskočila na igrišče tudi v sedanji reprezentanci.