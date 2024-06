Turčija je na krstni tekmi v svojem šestem nastopu na evropskih prvenstvih osvojila vse tri točke. Njihova žrtev so bili tekmeci iz Gruzije, ki letos premierno nastopajo na nogometnem turnirju stare celine.

Poldrugo uro pred začetkom dvoboja je Dortmund zajelo pravo neurje, tako da so se organizatorji morali pošteno potruditi, da so odstranili vodo s travnate površine. Med obema navijaškima taboroma se je malce zaiskrilo tudi na tribunah, varuhi reda pa so hitro posredovali in odstranili vročekrvneže s stadiona Signal Iduna Park.

Prva polovica tekme je minila v obojestransko privlačni predstavi. Prvi so zagrozili Turki, že v šesti minuti je po kotu z leve strani Kaan Ayhan z glavo streljal prek vrat, le tri minute kasneje pa je isti igralec po močnem strelu z 18 metrov stresel vratnico.

V 11. minuti so prvo nevarno akcijo izpeljali tudi Gruzijci, po strelu Anzora Mekvabišvilija z 22 metrov pa se je izkazal turški vratar Mert Gunok.

Izbranci italijanskega strokovnjaka na klopi Turčije Vincenza Montelle so povedli v 25. minuti, po kombinirani akciji pa je z atraktivnim volejem z roba kazenskega prostora zadel Mert Muldur. Le dve minuti kasneje so Turki prek Kenana Yildiza povišali na 2:0, zadetek igralca Juventusa pa je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen po posredovanju Vara.

Gruzijci so v zadnjih petnajstih minutah prvega polčasa prednjačili v Porurju. V 32. minuti so dosegli izenačujoči gol, po dolgi akciji se je v pravem trenutku na pravem mestu znašel Georges Mikautadze in s sedmih metrov ukanil Gunoka.

Živahna igra je bila tudi v drugem polčasu. Najprej so prevladovali Turki, ki so prvič zagrozili v 57. minuti po prostem strelu Hakana Calhanogluja. Sedem minut kasneje je na veliko sceno stopil čudežni deček turškega nogometa Arda Güler, po močnem in natančnem strelu z 22 metrov je 19-letni igralec madridskega Reala zadel desni zgodnji kot vrat nemočnega vratarja Giorgija Mamardašvilija.

Pet minut po prejetem golu so zagrozili tudi varovanci francoskega strokovnjaka na klopi Gruzije Willyja Sagnola. V lepi priložnosti se je znašel Giorgi Kohorašvili, po njegovem strelu z enajstih metrov pa je žoga zadela okvir vrat.

V zadnjem delu tekme je Montella nekoliko zaprl turško igro. Gruzijci so imeli jalovo premoč, izenačujočega gola pa kljub dvema lepima priložnostma niso dosegli. V tretji minuti sodnikovega podaljška je najprej Kohorašvili "zgrešil nemogoče", tri minute zatem pa so turški obrambni igralci v zadnjem hipu blokirali strel Zurika Davitašvilija.

Turki so v izdihljajih tekme uprizorili silovit nasprotni napad in po strelu rezervista Kerema Akturkogluja na prazna vrata postavili končni izid 3:1.