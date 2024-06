Pred večerjo je kazalo, da bo EPP dobila vodenje evropske komisije s še enim mandatom Ursule von der Leyen ter vodenje evropskega parlamenta v prvih dveh letih in pol. Socialisti naj bi dobili vodenje evropskega sveta (bivši portugalski premier Antonio Costa) ter vodenje parlamenta v drugi polovici mandata, liberalci pa zunanjepolitično predstavnico (estonska premierka Kaja Kallas). Ker pa je EPP na volitvah dobila 190 sedežev, kar je le 26 manj kot socialisti in liberalci skupaj, je zase zahtevala več. Pod vprašajem naj bi bil tudi Costa, ker ga doma preiskujejo zaradi korupcije (ni obtožen).

Od vseh kandidatov so voditelji zahtevali tudi jasnejšo predstavitev prednostnih nalog. Ko so se razšli, so izrazili pričakovanje, da bodo dogovor dosegli do vrha 27. junija, ko bi tri kandidate lahko poslali v potrditev evropskemu parlamentu (predsednika evropskega parlamenta sami ne izbirajo, je pa položaj vseeno predmet političnih kupčkanj).