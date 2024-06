»Trenutno lahko po slovenski zakonodaji kdor koli postavi kip Adolfa Hitlerja, pa se proti njemu ne more ukrepati,« je na novinarski konferenci ob predstavitvi predloga novele ponazoril poslanec Svobode Martin Premk. Zato upajo, da bodo s predlogom novele zakona pomagali ustaviti sovražni govor, razpihovanje nestrpnosti in sovraštva, je dodal.

Posameznika, ki bi na javnem mestu denimo obešal nacistične in fašistične zastave, razkazoval simbole, vzklikal pozdrave, parole, pel himne in pesmi z namenom poveličevanja, odobravanja, opravičevanja, zagovarjanja ali spodbujanja teh skrajnih ideologij, bi se glede na predlog novele kaznovalo z globo od 1000 do 2500 evrov. Dovoljeno pa bi bilo, da se nacistični, fašistični in simboli okupatorskih organizacij ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva uporabljajo za namene izobraževanja ali denimo v muzejih, filmih ali gledaliških predstavah, še izhaja iz predloga novele.