Murskosoboški škof Peter Štumpf je ob tem izrazil upanje, da bo srečanje dalo odgovor udeležencev na prošnjo papeža Frančiška glede sanj o miru. Predstavitev zbornika Mir tebi, Evropa! Mir tebi, Balkan! je potekala v prostorih Nadškofije Ljubljana na obletnico lanskoletnega dvodnevnega medverskega srečanja na slovenski obali in eno leto pred naslednjim forumom, ki bo, kot je napovedal Štumpf, 14. junija 2025.

Naslov foruma bo Skupne vrednote življenja za mir. Štumpf je ob tem izrazil upanje, da bo srečanje dalo odgovor udeležencev na prošnjo papeža Frančiška, ki je leta 2022 po začetku vojne v Ukrajini pozval, naj »ne pustimo, da bi se sanje o miru razblinile«. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik je na novinarski konferenci poudaril pomen takšnih forumov za mir, saj da Evropa »ni in ne more biti samo gospodarsko združenje«.

O prizadevanjih za mir na Balkanu so takrat govorili predstavniki katoliške, pravoslavne, evangeličanske, islamske in judovske vere iz Slovenije in Balkana. Prisotni so bili tudi najvišji predstavniki države. Dogodka se je udeležil še vatikanski državni tajnik ter papežev posebni delegat Pietro Parolin.