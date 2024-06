Predora Lokev in Beka sta po navedbah 2TDK najdaljša predora na trasi drugega tira. Izkopavanje je potekalo na kraškem terenu in z obeh strani – divaške in koprske. Servisna cev predora Lokev je dolga 6683 metrov, servisna cev predora Beka pa 6041 metrov.

Predora sta izkopala slovenski Kolektor in turški Yapi Merkezi. Celotna trasa drugega tira poteka skozi sedem predorov. Ker pa so ob treh najdaljših predorih na trasi kopali tudi servisne cevi, so izkopna dela potekala v skupno desetih predorskih ceveh.