Odgovorni urednik športnega programa TV Slovenija Gregor Peternel je v ponedeljkovih Odmevih pojasnil, zakaj javna televizija prenaša samo eno tekmo evropskega nogometnega prvenstva na dan. Kritik, da bi morala javna televizija prenašati vse tekme, je namreč veliko, saj gledalci, ki v svoji kabelski shemi nimajo programa Sportklub, Eura 2024 ne morejo spremljati v celoti.

»Takšen je obseg pravic, ki smo jih pridobili od evropske nogometne zveze. Cena teh pravic je zelo visoka. Toliko dopušča trenutni proračun RTV Slovenija. RTV-prispevek, ki je glavni vir našega financiranja, je nespremenjen že več kot deset let. Sredstva so torej ves čas enaka, cene pravic za športne dogodke pa se ves čas dvigajo. Na vsaka štiri leta se cena dvigne za vsaj 20 odstotkov. Pri nogometu še več. Imamo komercialno konkurenco, ki cene dviga v nebo. Z vodstvom RTV Slovenija se sprašujemo tudi o lastni odgovornosti, saj razpolagamo s sredstvi naših gledalcev, ki od nas pričakujejo, da pripravljamo kakovosten program vse leto, ne le en mesec. Ne pozabimo, da pred štirimi leti evropskega prvenstva v nogometu nismo prenašali. Če ne bo dviga RTV-prispevka, v prihodnje ne bomo več finančno konkurenčni za pridobivanje pravic za največje športne dogodke. Ti bodo nato razpršeni med različne plačljive ponudnike in gledalci, ki so vajeni ogleda vseh športnih dogodkov, bodo morali vsakemu ponudniku posebej plačati. Na koncu bo to zneslo precej več, kot je treba plačati za RTV-prispevek,« je Peternel pojasnil v Odmevih.

Pravice samo za Slovenijo

Številni državljani so zaradi počitnic oziroma dopustov že v tujini, kjer pa bi tudi radi spremljali prenose tekem z Eura, zlasti slovenske reprezentance. Zakaj je program javne televizije v tujini zatemnjen? »Mi pravice za športne dogodke pridobimo za območje Slovenije. Za vse tiste, ki so zdaj na dopustu, imam pomembno obvestilo. Vse programe Radia in Televizije Slovenija lahko spremljajo kjer koli znotraj Evropske unije z registracijo na naši spletni strani. Vsi, ki plačujejo RTV-prispevek, se prijavijo na spletni strani in lahko letos poleti spremljajo vse tekme evropskega prvenstva v nogometu, prenose dirke po Franciji in tudi olimpijske igre. Dolžni pa smo obvestiti kabelske operaterje, ki predvajajo naše programe zunaj meja Slovenije, da zatemnijo naše programe v času teh dogodkov, ker za to nimamo pravic. Naše pravice so zgolj za območje Slovenije. Hrvaška in avstrijska televizija morata od naših kabelskih operaterjev zahtevati zatemnitev v času teh prenosov v Sloveniji,« odgovarja Peternel.

Sicer pa so pred športnim uredništvom TV Slovenija že novi izzivi: 29. junija se bo namreč začela dirka po Franciji, 26. julija pa olimpijske igre v Parizu.