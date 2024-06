Vsak dan bomo vse bolj napredovali

Podpovprečni dosežki slovenskih dijakov na področju ustvarjalnega mišljenja (iz včeraj predstavljene mednarodne raziskave PISA 2022) po mnenju pedagoške stroke v primerjavi z vrstniki iz drugih držav niso veliko presenečenje. A je minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ob objavi teh rezultatov takoj pripomnil: »Dosežki 15-letnikov v Sloveniji na področju ustvarjalnega mišljenja v mednarodni primerjavi z njihovimi vrstniki nam sporočajo, da lahko področje spodbujanja ustvarjalnosti še izboljšamo.« In pristavil, da so zato tudi naročili ciljni raziskovalni program, ki bi razgrnil potrebe razvoja ustvarjalnega potenciala nadarjenih učencev.