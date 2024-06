V lovke spretne in na prestižnem Oxfordu izobražene Ruje Ignatove, nemške državljanke z bolgarskimi koreninami, se je med letoma 2015 in 2017 ulovilo tudi kakšnih 15.000 Slovencev. Ti so po slovenskih hotelih obiskovali njene seminarje, strokovnjakinji za finance (v prostem času izvrstni goljufinji) pa zaupali, da bo oplemenitila njihove vložke. Niso bili edini. Ustanoviteljica in glavna organizatorka ene največjih piramidnih shem v zadnjih letih je s prodajo lažne kriptovalute onecoin prevarala približno dva milijona vlagateljev z vsega sveta in jih opeharila za okoli štiri milijarde evrov. Jeseni 2017, ko so v ZDA izdali nalog za njeno aretacijo, je pobegnila. V Sofiji se je vkrcala na letalo za Atene, nato pa »izpuhtela«. Teorij, kaj se je potem dogajalo z njo, je več. Po eni nadvse uživa v nakradenem bogastvu, po drugi je že več let mrtva. Roko nadnjo naj bi dvignil njen nekdanji telesni stražar in šef bolgarske kriminalne združbe Hristoforos Nikos Amanatidis z vzdevkom Taki. Zloglasni preprodajalec drog naj bi imel v domovini kultni status kot El Chapo v Mehiki ali Pablo Escobar v Kolumbiji.

Raje umor kot zapor

»On je duh. Nikoli ga ne vidite, o njem le slišite. Stik naveže prek svojih podrejenih. Če ga kdo ne uboga, preprosto izgine,« je o šefu bolgarske mafije povedal nekdanji namestnik bolgarskega kmetijskega ministra Ivan Hristanov. Taki naj bi živel v Dubaju, kjer naj bi imela Ignatova luksuzno stanovanje, za zaščito pa naj bi mu v preteklosti mesečno odštela po sto tisoč evrov. Družila sta se tudi zasebno, bil naj bi boter njene hčere, vpleten pa je bil tudi v shemo OneCoin. Tako je pred kratkim neimenovani vir potrdil za poglobljeno preiskavo BBC, ki je potekala vse od leta 2019. Da naj bi Taki dal umoriti svojo delodajalko, piše v poročilu, ki so ga leta 2022 našli pri umorjenem bolgarskem policistu. Neki ovaduh mu je podrobno opisal, kako je Takijev povsem pijan svak razlagal o zločinu. Leta 2018 naj bi Taki naročil umor, njeno truplo naj bi razkosali in ga z jahte odvrgli v Jonsko morje. Verodostojnost dokumenta naj bi potrdilo več za to pristojnih oseb. Njenega trupla sicer niso nikoli našli, prav tako njega za domnevni zločin niso preganjali. Da je Ruja mrtva, je prepričan Richard Reinhardt, ki je shemo OneCoin s pomočjo FBI preiskoval za ameriško davčno upravo IRS. Dokazov sicer nima. Pravi pa, da se njeno skrivnostno izginotje ujema z (nasilnim) delovanjem mamilarskih kartelov. »Med tatovi ni časti. Če bi Taki ocenil, da je ona zanj grožnja, bi se je verjetno raje znebil, kot da bi dopustil možnost, da ga ujamejo,« je razložil bivši preiskovalec. Takijevo ime se je sicer v povezavi z Ignatovo pojavilo v številnih preiskavah, tudi v dokumentih Europola.

Štiriinštiridesetletno Rujo Ignatovo je ameriški zvezni urad FBI junija predlani uvrstil na seznam najbolj iskanih kriminalcev, na katerem je kot edina ženska še danes. Za informacije, ki bi privedle do njenega prijetja, ponujajo 250.000 dolarjev nagrade. Seveda je še vedno mogoče, da je Ruja še živa in zgolj izjemno spretna pri izmikanju policiji. Informacija o njenem umoru bi lahko bila lažna, da bi jo morda začeli malo manj zagnano iskati. Tako bi imela čas uživati v svobodi in denarju. Potovala naj bi z oboroženimi varnostniki in/ali sodelavci, povsem mogoče je tudi, da bi si s plastično operacijo spremenila videz, po čemer bi se veliko lažje skrivala pred roko pravice. V Hongkongu naj bi imela stanovanje, polno gotovine, in anekdota pravi, da je eden od ustanoviteljev OneCoina nekoč iz njega ukradel sto milijonov, pa dolgo tega nihče niti opazil ni. Luksuzne vile ima v Londonu, Frankfurtu in Dubaju, kupila je jahto, ki jo je poimenovala po hčeri Davini, zelo rada pa je imela tudi nesramno drag nakit in avte prestižnih znamk, porscheje in lexuse. Poleg moža si je omislila še ljubimca, ki pa ji je s sodelovanjem s FBI zasadil nož v hrbet. In kar je še huje – jasno ji je dal vedeti, da zaradi nje ne namerava zapustiti žene.