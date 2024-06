Cene in urnik najstarejšega ljubljanskega kopališča, ki že nekaj let nosi sodobno preobleko, ostajajo enaki kot lani. Celodnevni obisk na delovne dni je za odrasle 11 evrov, za otroke, dijake, študente in upokojence devet evrov, za družinsko vstopnico pa je treba odšteti 36 evrov. Med koncem tedna in ob praznikih je celodnevna karta za odrasle 14 evrov ter za otroke, dijake, študente in upokojence 12 evrov. Konec tega tedna, v petek, 21. junija, pa odpirajo tudi kopališče Kodeljevo, kjer cene prav tako ostajajo enake lanskim. Na dan odprtja pa bodo vstopnice na voljo po polovični ceni, kar na tem kopališču velja tudi za vsak ponedeljek.