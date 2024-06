»Smo zelo blizu trenutka, ko se bomo odločili spremeniti pravila igre proti Hezbolahu in Libanonu. V totalni vojni bo Hezbolah uničen, Libanon pa bo močno prizadet,« je dejal Kac.

Območje ob libanonsko-izraelski meji je od 7. oktobra lani, ko je izbruhnila vojna na območju Gaze, stalno prizorišče obstreljevanja med Izraelom in Hezbolahom, ki je sicer zaveznik palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Razmere pa so se dodatno zaostrile potem, ko je bil prejšnji teden v izraelskem napadu na jugu Libanona ubit poveljnik Hezbolaha Sami Abdalah, znan tudi kot Abu Taleb. Hezbolah je v odziv proti Izraelu izstrelil več raket in brezpilotnih letalnikov.

V luči vse večjih napetosti je danes v Bejrut prispel ameriški posebni odposlanec Amos Hochstein, da bi pomagal preprečiti nadaljnjo eskalacijo konflikta med izraelsko vojsko in Hezbolahom.

V več kot osmih mesecih od začetka vojne v Gazi je bilo v izraelskih napadih na Libanon ubitih najmanj 468 ljudi, od tega skoraj 90 civilistov in najmanj 304 borcev Hezbolaha. Na izraelski strani so medtem zabeležili najmanj 15 smrtnih žrtev med vojaki in 11 med civilisti. Več deset tisoč ljudi na obeh straneh meje je bilo razseljenih.